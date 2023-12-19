Сериал «Слово пацана» заканчивается — когда новосибирцы увидят последнюю серию

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По словам режиссера фильма Жоры Крыжовникова последняя серия выйдет в середине недели.
«Восьмая серия выйдет в этот четверг. 21 декабря», — написал Жора Крыжовников в социальных сетях.
Стоит отметить, что финальные эпизоды «Слова пацана» ранее появились в сети. После этого авторы проекта заявили, что их могут переснять. Внесены ли коррективы в сценарий, неизвестно.
Напомним, что сериал часто обвиняют в романтизации криминала. После выхода «Слова пацана» число «криминальных» подростков в Новосибирске могло увеличиться.