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Published Сегодня, 13:46

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Зрители увидят последнюю серию «Слова пацана»

Сериал «Слово пацана» заканчивается — когда новосибирцы увидят последнюю серию

19 декабря 2023, 13:46
Фото: kinopoisk.ru
Зрители увидят последнюю серию «Слова пацана»

Новосибирцам назвали дату выхода финального эпизода «Слова пацана»

Неоднозначный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященный «казанскому феномену» молодежных банд, близится к завершению. Стала известна официальная дата выхода последнего эпизода.

По словам режиссера фильма Жоры Крыжовникова последняя серия выйдет в середине недели.

«Восьмая серия выйдет в этот четверг. 21 декабря», — написал Жора Крыжовников в социальных сетях.
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Стоит отметить, что финальные эпизоды «Слова пацана» ранее появились в сети. После этого авторы проекта заявили, что их могут переснять. Внесены ли коррективы в сценарий, неизвестно.

Напомним, что сериал часто обвиняют в романтизации криминала. После выхода «Слова пацана» число «криминальных» подростков в Новосибирске могло увеличиться.

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#Культура#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Сериал#Александр Ляхов#Слово пацана#«Слово пацана» — самый скандальный сериал 2023 года
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