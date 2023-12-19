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Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Постепенно начнется потепление

Штормовое предупреждение: что будет с погодой в Новосибирске во время снегопадов

19 декабря 2023, 03:01
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Постепенно начнется потепление

Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области из-за снегопадов

Что будет с погодой на неделе рассказал начальник департамента ЧС мэрии Сергей Куценко во время аппаратного совещания 19 декабря.

На неделе ожидается повышение температуры. Третья декада будет теплой, средняя температура будет выше на 2-3 градуса.

«С сегодняшнего дня ночные температуры повышаются до -15…-20 градусов. Днем от -5 до -10 градусов», — сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям в городе.

К концу недели температура ночью составит -2…-6, а днем 0…-5. Утром в городе будет изморозь, местами гололедица. Также будет снегопад.

Из-за низких температур, возникают такие риски, как плохая видимость, снежные накаты, гололед, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В свою очередь, «Сибуправдор» объявил штормовое предупреждение в регионе из-за резкого потепления и обильных снегопадов. Ожидается сложная обстановка на дорогах.

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