Штормовое предупреждение: что будет с погодой в Новосибирске во время снегопадов

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
На неделе ожидается повышение температуры. Третья декада будет теплой, средняя температура будет выше на 2-3 градуса.
«С сегодняшнего дня ночные температуры повышаются до -15…-20 градусов. Днем от -5 до -10 градусов», — сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям в городе.
К концу недели температура ночью составит -2…-6, а днем 0…-5. Утром в городе будет изморозь, местами гололедица. Также будет снегопад.
Из-за низких температур, возникают такие риски, как плохая видимость, снежные накаты, гололед, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.
В свою очередь, «Сибуправдор» объявил штормовое предупреждение в регионе из-за резкого потепления и обильных снегопадов. Ожидается сложная обстановка на дорогах.