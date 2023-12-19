Сколько рабочих и выходных дней осталось до Нового года 2024

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Новый год по григорианскому летоисчислению наступит в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 года. Новосибирцам осталось подождать всего две недели до наступления праздника. На данный момент осталось двенадцать (12) дней. Из них рабочих — девять (9), выходных — четыре (включая и 31 декабря).
Новый год Зеленого Деревянного дракона по китайскому календарю наступит 10 февраля 2024 года. Любителям восточной экзотики нужно подождать пятьдесят три (53) дня. Из них рабочих — тридцать три (33), выходных — двадцать один (21). Влияние на рабочий график окажут новогодние праздники.
19 декабря 2023 (вторник) — второй рабочий день первой недели. До Нового года осталось двенадцать (12) дней.
20 декабря 2023 (среда) — третий рабочий день первой недели. До Нового года осталось одиннадцать (11) дней.
21 декабря 2023 (четверг) — четвертый рабочий день первой недели. До Нового года осталось десять (10) дней.
22 декабря 2023 (пятница) — пятый рабочий день первой недели. До Нового года осталось девять (9) дней.
23 декабря 2023 (суббота) — первый выходной день первой недели. До Нового года осталось восемь (8) дней.
24 декабря 2023 (воскресенье) — второй выходной день первой недели. До Нового года осталось семь (7) дней.
25 декабря 2023 (понедельник) — первый рабочий день второй недели. До Нового года осталось шесть (6) дней.
26 декабря 2023 (вторник) — второй рабочий день второй недели. До Нового года осталось пять (5) дней.
27 декабря 2023 (среда) — третий рабочий день второй недели. До Нового года осталось четыре (4) дня.
28 декабря (четверг) — четвертый рабочий день второй недели. До Нового года осталось три (3) дня.
29 декабря (пятница) — пятый рабочий день второй недели. До Нового года осталось два (2) дня.
30 декабря (суббота) — первый выходной день второй недели. До Нового года остался один (1) день.
31 декабря (воскресенье) — второй выходной день второй недели. Канун Нового года.
19 декабря 2023 (вторник) — второй рабочий день первой недели. До Нового года осталось пятьдесят три (53) дня.
20 декабря 2023 (среда) — третий рабочий день первой недели. До Нового года осталось пятьдесят два (52) дня.
21 декабря 2023 (четверг) — четвертый рабочий день первой недели. До Нового года остался пятьдесят один (51) день.
22 декабря 2023 (пятница) — пятый рабочий день первой недели. До Нового года осталось пятьдесят (50) дней.
23 декабря 2023 (суббота) — первый выходной день первой недели. До Нового года осталось сорок девять (49) дней.
24 декабря 2023 (воскресенье) — второй выходной день первой недели. До Нового года осталось сорок восемь (48) дней.
25 декабря 2023 (понедельник) — первый рабочий день второй недели. До Нового года осталось сорок семь (47) дней.
26 декабря 2023 (вторник) — второй рабочий день второй недели. До Нового года осталось сорок шесть (46) дней.
27 декабря 2023 (среда) — третий рабочий день второй недели. До Нового года осталось сорок пять (45) дней.
28 декабря 2023 (четверг) — четвертый рабочий день второй недели. До Нового года осталось сорок четыре (44) дня.
29 декабря 2023 (пятница) — пятый рабочий день второй недели. До Нового года осталось сорок три (43) дня.
30 декабря 2023 (суббота) — первый выходной день второй недели. До Нового года осталось сорок два (42) дня.
31 декабря 2023 (воскресенье) — второй выходной день второй недели. До Нового года остался сорок один (41) день.
1 января 2024 (понедельник) — первый выходной день третьей недели. До Нового года осталось сорок (40) дней.
2 января 2024 (вторник) — второй выходной день третьей недели. До Нового года осталось тридцать девять (39) дней.
3 января 2024 (среда) — третий выходной день третьей недели. До Нового года осталось тридцать восемь (38) дней.
4 января (четверг) — четвертый выходной день третьей недели. До Нового года осталось тридцать семь (37) дней.
5 января (пятница) — пятый выходной день третьей недели. До Нового года осталось тридцать шесть (36) дней.
6 января (суббота) — шестой выходной день третьей недели. До Нового года осталось тридцать пять (35) дней.
7 января (воскресенье) — седьмой выходной день третьей недели. До Нового года остался тридцать четыре (34) дня.
8 января 2024 (понедельник) — первый выходной день четвертой недели. До Нового года осталось тридцать три (33) дня.
9 января 2024 (вторник) –второй рабочий день четвертой недели. До Нового года осталось тридцать два (32) дня.
10 января 2024 (среда) — третий рабочий день четвертой недели. До Нового года остался тридцать один (31) день.
11 января (четверг) — четвертый рабочий день третьей недели. До Нового года осталось тридцать (30) дней.
12 января (пятница) — пятый рабочий день четвертой недели. До Нового года осталось двадцать девять (28) дней.
13 января (суббота) — второй выходной день четвертой недели. До Нового года осталось двадцать восемь (28) дней.
14 января (воскресенье) — седьмой выходной день четвертой недели. До Нового года осталось (27) дней.
15 января 2024 (понедельник) — первый рабочий день пятой недели. До Нового года осталось двадцать шесть (26) дней.
16 января 2024 (вторник) –второй рабочий день пятой недели. До Нового года осталось двадцать пять (25) дней.
17 января 2024 (среда) — третий рабочий день пятой недели. До Нового года осталось двадцать четыре (24) дня.
18 января (четверг) — четвертый рабочий день пятой недели. До Нового года осталось двадцать три (23) дня.
19 января (пятница) — пятый рабочий день пятой недели. До Нового года осталось двадцать два (22) дня).
20 января (суббота) — первый выходной день пятой недели. До Нового года остался двадцать один (21) день.
21 января (воскресенье) — второй выходной день пятой недели. До Нового года осталось двадцать (20) дней.
22 января 2024 (понедельник) — первый рабочий день шестой недели. До Нового года осталось девятнадцать (19) дней.
23 января 2024 (вторник) –второй рабочий день шестой недели. До Нового года осталось восемнадцать (18) дней.
24 января 2024 (среда) — третий рабочий день шестой недели. До Нового года осталось семнадцать (17) дней.
25 января 2024 (четверг) — четвертый рабочий день шестой недели. До Нового года осталось шестнадцать (16) дней.
26 января 2024 (пятница) — пятый рабочий день шестой недели. До Нового года осталось пятнадцать (15) дней.
27 января 2024 (суббота) — первый выходной день шестой недели. До Нового года остался четырнадцать (14) дней.
28 января 2024 (воскресенье) — второй выходной день шестой недели. До Нового года осталось тринадцать (13) дней.
29 января 2024 (понедельник) — первый рабочий день седьмой недели. До Нового года осталось двенадцать (12) дней.
30 января 2024 (вторник) –второй рабочий день седьмой недели. До Нового года осталось десять (10) дней.
31 января 2024 (среда) — третий рабочий день седьмой недели. До Нового года осталось девять (9) дней.
1 февраля 2024 (четверг) — четвертый рабочий день седьмой недели. До Нового года осталось восемь (8) дней.
2 февраля 2024 (пятница) — пятый рабочий день седьмой недели. До Нового года осталось семь (7) дней.
3 февраля 2024 (суббота) — первый выходной день седьмой недели. До Нового года осталось шесть (6) дней.
4 февраля 2024 (воскресенье) — второй выходной день седьмой недели. До Нового года осталось пять (5) дней.
5 февраля 2024 (понедельник) — первый рабочий день восьмой недели. До Нового года осталось четыре (4) дня.
6 февраля 2024 (вторник) –второй рабочий день восьмой недели. До Нового года осталось три (3) дня.
7 февраля 2024 (среда) — третий рабочий день восьмой недели. До Нового года осталось два (2) дня.
8 февраля 2024 (четверг) — четвертый рабочий день восьмой недели. До Нового года остался один (1) день.
9 февраля 2024 (пятница) — пятый рабочий день восьмой недели. Канун Нового года.