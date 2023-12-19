До наступления нового 2024 года осталось две недели. Прихода Нового года-2024 по восточному календарю нужно ждать полтора месяца. О том, сколько рабочих и выходных дней осталось до обеих дат Нового года-2024 — в материале Atas.Info.

Сколько рабочих и выходных дней осталось до Нового года-2024: григорианский и восточный календарь Сколько рабочих и выходных дней осталось до Нового года-2024: григорианский календарь ∟ Первая неделя ∟ Вторая неделя Сколько рабочих и выходных дней осталось до Нового года-2024: восточный календарь ∟ Первая неделя ∟ Вторая неделя ∟ Третья неделя ∟ Четвертая неделя ∟ Пятая неделя ∟ Шестая неделя ∟ Седьмая неделя ∟ Восьмая неделя

Сюжет Новый год в Новосибирске 2024