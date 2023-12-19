atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Проект ЦКП «Скиф».

ЦКП «Скиф» в Кольцово по указу Президента достроят к концу 2024 года

19 декабря 2023, 05:11
Фото: Пресс-служба правительства НСО.
Проект ЦКП «Скиф».
На данный момент степень готовности ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» составляет 30%. Как сообщил руководитель ЦКП «Скиф» Евгений Левичев, строительные работы в рамках масштабного научного проекта должен быть завершены 31 декабря 2024 года.

Как сообщил топ-менеджер компании, инжекционный комплекс, состоящий из линейного ускорителя и бустерного синхротрона, оборудован на 95%. Одновременно с этим специалисты ИЯФ СО РАН дорабатывают клистрон. Данный элемент необходим для снабжения электричеством линейного ускорителя СКИФ

Данные узлы планировалось приобрести в Японии, но санкции изменили эти планы. В результате один клистрон был изготовлен российскими учеными за год, еще три находятся в процессе изготовления.

Начало строительства кольцевого источника фотонов было положено в 2021 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово. Вложенные в программу средства составляют 47,3 млрд рублей.

В Новосибирске часть зданий «Вектора» отдадут под медгородок в Кольцово
Узнать подробнее

Часть зданий «Вектора» будут переданы под медгородок в Кольцово.

Читайте также:
Возможны осадки в виде обломков: часть ракеты может упасть на Новосибирскую областьСозданы тайным правительством? Новосибирский ученый развенчал мифы о ГМОЕвросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список
#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Кольцово
Подпишитесь
Стала известна дата нового концерта певца SHAMANа в Новосибирске
Вчера, 01:30
Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата
Вчера, 07:18
Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта
Сегодня, 02:44
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Сегодня, 05:35
За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году
Вчера, 14:09
Евросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список
Вчера, 19:16