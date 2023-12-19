ЦКП «Скиф» в Кольцово по указу Президента достроят к концу 2024 года

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Как сообщил топ-менеджер компании, инжекционный комплекс, состоящий из линейного ускорителя и бустерного синхротрона, оборудован на 95%. Одновременно с этим специалисты ИЯФ СО РАН дорабатывают клистрон. Данный элемент необходим для снабжения электричеством линейного ускорителя СКИФ
Данные узлы планировалось приобрести в Японии, но санкции изменили эти планы. В результате один клистрон был изготовлен российскими учеными за год, еще три находятся в процессе изготовления.
Начало строительства кольцевого источника фотонов было положено в 2021 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово. Вложенные в программу средства составляют 47,3 млрд рублей.
Часть зданий «Вектора» будут переданы под медгородок в Кольцово.