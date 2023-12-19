В Новосибирске на треть выросло число автосалонов в 2023 году

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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По данным 2ГИС, 1 ноября в Новосибирске работало 242 автосалона. Это на 32% больше, чем в 2023 году.
За пять лет прирост составил 60%. Областная столица даже вошла в топ-3 городов-миллионников, после Казани и Москвы.
Примечательно, что именно китайские автомобили заняли 60% авторынка в России. В октябре продали машин на 209,6 млрд рублей. Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские, корейские, европейские, американские. При этом отечественные авто занимают вторую позицию по продажам.