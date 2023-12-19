atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Автосалонов стало больше

В Новосибирске на треть выросло число автосалонов в 2023 году

19 декабря 2023, 03:41
Фото: 1MI
Автосалонов стало больше
Число автосалонов увеличилось в Новосибирске благодаря китайскому автопрому.

По данным 2ГИС, 1 ноября в Новосибирске работало 242 автосалона. Это на 32% больше, чем в 2023 году.

За пять лет прирост составил 60%. Областная столица даже вошла в топ-3 городов-миллионников, после Казани и Москвы.

Примечательно, что именно китайские автомобили заняли 60% авторынка в России. В октябре продали машин на 209,6 млрд рублей. Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские, корейские, европейские, американские. При этом отечественные авто занимают вторую позицию по продажам.

Богатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливает
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 40 000 электрических автомобилей будет в Новосибирске к 2030 годуОпубликован ТОП-5 самых дорогих автомобилей в НовосибирскеПолицейские получили новые служебные автомобили в Новосибирской области
#Транспорт#Новосибирск#Машина#Автомобиль#Продажа#Эмилия Губарева#Китай
Подпишитесь
Стала известна дата нового концерта певца SHAMANа в Новосибирске
Вчера, 01:30
Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата
Вчера, 07:18
Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта
Сегодня, 02:44
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Сегодня, 05:35
За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году
Вчера, 14:09
Евросоюз включил два новосибирских завода в новый санкционный список
Вчера, 19:16