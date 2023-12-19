В Новосибирске на треть выросло число автосалонов в 2023 году

Примечательно, что именно китайские автомобили заняли 60% авторынка в России. В октябре продали машин на 209,6 млрд рублей. Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские, корейские, европейские, американские. При этом отечественные авто занимают вторую позицию по продажам.