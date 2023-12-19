В UralAirlains прокомментировали планы уволить посадивших в поле самолет пилотов

12 сентября Airbus A320 Уральских авиалиний экстренно сел в Новосибирской области, когда летел из Сочи в Омск. Пилоты приняли решение садиться после сигнала тревоги из-за проблем с гидравлической системой. На борту находилось почти 170 пассажиров. Позднее стало известно, что Росавиация сообщила об ошибках экипажа, приведших к аварийной посадке. Также выяснилось, что предложение написать заявления об увольнении получили пилоты. Жена одного из них критиковала идею о том, чтобы летчики сами ушли из компании.