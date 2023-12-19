В UralAirlains прокомментировали планы уволить посадивших в поле самолет пилотов

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В «Уральских авиалиниях» опровергли информацию о том, что пилотоы самолета A320, который аварийно сел на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Первый заместитель генерального директора компании Кирилл Скуратов сообщил журналистам, что это не правда.
«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они, в принципе, не летают, так как идет государственное расследование», — сказал Скуратов.
12 сентября Airbus A320 Уральских авиалиний экстренно сел в Новосибирской области, когда летел из Сочи в Омск. Пилоты приняли решение садиться после сигнала тревоги из-за проблем с гидравлической системой. На борту находилось почти 170 пассажиров. Позднее стало известно, что Росавиация сообщила об ошибках экипажа, приведших к аварийной посадке. Также выяснилось, что предложение написать заявления об увольнении получили пилоты. Жена одного из них критиковала идею о том, чтобы летчики сами ушли из компании.