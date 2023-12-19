atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Самолет сел в поле под Убинкой в сентябре

В UralAirlains прокомментировали планы уволить посадивших в поле самолет пилотов

19 декабря 2023, 11:39
Фото: telegram-канал UralAirlains
Самолет сел в поле под Убинкой в сентябре

В UralAirlains отрицают, что хотели уволить посадивших в поле самолет пилотов

В «Уральских авиалиниях» прокомментировали новость о том, что пилотов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, собираются уволить. По словам представителя авиаперевозчика, информация является фейком.

В «Уральских авиалиниях» опровергли информацию о том, что пилотоы самолета A320, который аварийно сел на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Первый заместитель генерального директора компании Кирилл Скуратов сообщил журналистам, что это не правда.

«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они, в принципе, не летают, так как идет государственное расследование», — сказал Скуратов.

12 сентября Airbus A320 Уральских авиалиний экстренно сел в Новосибирской области, когда летел из Сочи в Омск. Пилоты приняли решение садиться после сигнала тревоги из-за проблем с гидравлической системой. На борту находилось почти 170 пассажиров. Позднее стало известно, что Росавиация сообщила об ошибках экипажа, приведших к аварийной посадке. Также выяснилось, что предложение написать заявления об увольнении получили пилоты. Жена одного из них критиковала идею о том, чтобы летчики сами ушли из компании.

Читайте также:
Самолет разберут, пилотов разгонят: судьба севшего в поле под Новосибирском самолета«Может год простоять»: судьба самолета, севшего в поле под Новосибирском, не решенаПассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета получили свыше 15 млн рублей
#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Убинский район#Сочи#Омск#Проблемы#Экстренная посадка#Жена#Ошибка#Генеральный директор#Пассажиры#Компания#Алина Гурицкая#Экипаж#Сентябрь#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском#Аварийная посадка#Поле#Уральские авиалинии#Предложение
Подпишитесь
Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта
Сегодня, 02:44
Новосибирцы стали пить меньше водки и пива
Сегодня, 03:21
Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата
Вчера, 07:18
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Сегодня, 05:35
Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
Сегодня, 08:47
За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году
Вчера, 14:09