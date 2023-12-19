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Published Сегодня, 07:09

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Мигранты тоже работают водителями в общественном транспорте

Водителей-мигрантов в общественном транспорте посчитали в Новосибирске

19 декабря 2023, 07:09
Фото: atas.info
Мигранты тоже работают водителями в общественном транспорте
В Новосибирске рассказали, сколько мигрантов работает водителями общественного транспорта.

В Новосибирске рассказали о количестве иностранных работников, занятых в транспортной отрасли. По словам заместителя руководителя Управления пассажирских перевозок Михаила Никулина, на муниципальном автобусном предприятии сейчас почти нет иностранных граждан.

Однако, согласно статистике, в «Горэлектротранспорте» работает 11,5% мигрантов. Информации о других некоммерческих перевозчиках нет, сообщает КП-Новосибирск.

Михаил Никулин также добавил, что иностранных граждан берут на работу только при выполнении всех необходимых требований для перевозок. Для них не установлены конкретные ограничения.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мигранты#Статистика#Эмилия Губарева#Водители
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