Водителей-мигрантов в общественном транспорте посчитали в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Новосибирске рассказали о количестве иностранных работников, занятых в транспортной отрасли. По словам заместителя руководителя Управления пассажирских перевозок Михаила Никулина, на муниципальном автобусном предприятии сейчас почти нет иностранных граждан.
Однако, согласно статистике, в «Горэлектротранспорте» работает 11,5% мигрантов. Информации о других некоммерческих перевозчиках нет, сообщает КП-Новосибирск.
Михаил Никулин также добавил, что иностранных граждан берут на работу только при выполнении всех необходимых требований для перевозок. Для них не установлены конкретные ограничения.