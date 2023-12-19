Жертвы адвоката-мошенника из Новосибирска требуют вернуть им жилье

Сергей Пищук, профессиональный юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов, несколько лет назад начал заниматься адвокатской деятельностью и предложил услуги кредитования. Однако его целью было не заработать на процентах, а получить имущество, которое клиенты оставляли в залог. Один из примеров — Татьяна Кулинич, которая потеряла свой дом после того, как взяла займ на 1,5 млн рублей под его залог. Оказывается, при подписании договора займа Пищук требовал оформить доверенность на имя своей помощницы Татьяны Волковой, которая получала полный контроль над имуществом клиента.