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Адвокат обманул новосибирцев с жильем

Жертвы адвоката-мошенника из Новосибирска требуют вернуть им жилье

19 декабря 2023, 05:07
Фото: 1MI
Адвокат обманул новосибирцев с жильем
В суде Центрального района Новосибирска рассматривается дело о мошенничестве в отношении адвоката Сергея Пищука из Краснообска. Он использовал специальную схему отъема недвижимости, предлагая клиентам заключать договоры займа под залог жилья.

Сергей Пищук, профессиональный юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов, несколько лет назад начал заниматься адвокатской деятельностью и предложил услуги кредитования. Однако его целью было не заработать на процентах, а получить имущество, которое клиенты оставляли в залог. Один из примеров — Татьяна Кулинич, которая потеряла свой дом после того, как взяла займ на 1,5 млн рублей под его залог. Оказывается, при подписании договора займа Пищук требовал оформить доверенность на имя своей помощницы Татьяны Волковой, которая получала полный контроль над имуществом клиента.

Под видом заключения ипотечных договоров и соглашений об отступном, Пищук переоформлял права собственности потерпевших на свое имя без их уведомления. В кредитных договорах также был предусмотрен пункт, по которому задолженность погашалась очень медленно. Некоторым заемщикам приходилось платить несколько лет.

Суд вынес несколько приговоров адвокату-мошеннику за мошенничество, однако он условно-досрочно вышел на свободу уже через год после осуждения. Он не выполнил свои обязательства по мировому соглашению, которое заключил со своими жертвами.

В настоящее время в суде Центрального района рассматривается четвертое уголовное дело против Пищука, пишет «Прецедент».

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#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Эмилия Губарева#Жертвы#Юрист
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