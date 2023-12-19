atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Женщина спрятала тело в огороде

Жительнице Сузуна дали 8 лет за труп под огурцами

19 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI
Женщина спрятала тело в огороде

В Новосибирской области женщине дали 8 лет за жестокое убийство собутыльника

В Сузуне местной жительнице дали тринадцать лет за убийство. Сибирячка жестоко расправилась с собутыльником.

Жестокая драма разыгралась в ноябре 2010 года. Во время ночной пьянки женщина поссорилась с собутыльником и ударила его ножом в шею. Жертва скончалась на месте.

Осознав произошедшее, убийца вместе с подругами закопала тело в огороде рядом с огурцами. О случившемся правоохранительные органы узнали только спустя тринадцать лет.

Кровавая свадьба: в Новосибирской области гость зарезал клинком жениха
Узнать подробнее

Подруги отделались легким испугом, поскольку срок давности преступления уже истек. А вот вспыльчивая пьяница получила суровый срок, несмотря на просьбы адвоката об условном наказании.

«Приговором Сузунского районного суда женщину осудили к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».
ОПГ-банду задержали в Новосибирске за убийство 20-летней давности
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело об убийстве хирурга у ЖК «Марсель» в Новосибирске начал рассматривать суд
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Приговор#Алкоголизм#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
Подпишитесь
Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта
Сегодня, 02:44
Новосибирцы стали пить меньше водки и пива
Сегодня, 03:21
Новогодние выплаты в 2023 году — кому положена 13 зарплата
Вчера, 07:18
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Сегодня, 05:35
Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
Сегодня, 08:47
За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году
Вчера, 14:09