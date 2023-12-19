Жительнице Сузуна дали 8 лет за труп под огурцами

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Жестокая драма разыгралась в ноябре 2010 года. Во время ночной пьянки женщина поссорилась с собутыльником и ударила его ножом в шею. Жертва скончалась на месте.
Осознав произошедшее, убийца вместе с подругами закопала тело в огороде рядом с огурцами. О случившемся правоохранительные органы узнали только спустя тринадцать лет.
Подруги отделались легким испугом, поскольку срок давности преступления уже истек. А вот вспыльчивая пьяница получила суровый срок, несмотря на просьбы адвоката об условном наказании.
«Приговором Сузунского районного суда женщину осудили к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».