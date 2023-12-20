atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

118 фур с пиломатериалами отправлены из Новосибирской области бойцам СВО на Донбасс

118 фур с пиломатериалами отправлены из Новосибирской области бойцам СВО на Донбасс

20 декабря 2023, 05:18
Фото: 1MI
О поддержке солдат в зоне проведения СВО высказался губернатор Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Как отметил Андрей Травников, в Новосибирске и области всегда было исторически много военных. В первую очередь глава региона указал на меры социальной защиты для военнослужащих, которые действуют в области.

Еженедельно из Новосибирской области выезжают от двух фур с гуманитарной помощью, по заявкам земляков.

Так, дефицитные пиломатериалы в степной местности Донбасса помогает возместить наш регион. На прошлой неделе в зону спецоперации уехала 118 фура, с начала года.

Он также поблагодарил новосибирцев за помощь и отзывчивость.

Вопросы на Прямую линию посылают бойцы СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник спецоперации из Искитима Новосибирской области задает видеовопрос: есть ли смысл воздать военно-патриотическую структуру для молодежи, в рамках которой могли бы работать ветераны СВО? Опыт ветеранов "в высшей степени востребован", отвечает Путин
#Новосибирск#СВО#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Кадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников
Сегодня, 05:33
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Сегодня, 04:11
«Это на грани фантастики» — инвалид о бесплатном проезде по четвертому мосту
Сегодня, 03:22
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Вчера, 05:35
Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
Вчера, 08:47
12 чиновников из Новосибирской области лишились кресел из-за коррупции
Сегодня, 01:30