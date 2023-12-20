118 фур с пиломатериалами отправлены из Новосибирской области бойцам СВО на Донбасс

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Как отметил Андрей Травников, в Новосибирске и области всегда было исторически много военных. В первую очередь глава региона указал на меры социальной защиты для военнослужащих, которые действуют в области.
Еженедельно из Новосибирской области выезжают от двух фур с гуманитарной помощью, по заявкам земляков.
Так, дефицитные пиломатериалы в степной местности Донбасса помогает возместить наш регион. На прошлой неделе в зону спецоперации уехала 118 фура, с начала года.
Он также поблагодарил новосибирцев за помощь и отзывчивость.