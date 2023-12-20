Без воды, еды и гостиницы: туристы из Новосибирска застряли в аэропорту Казахстана

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:01
Самолет казахстанской авиакомпании «SCAT» вылетел с острова Фукуок 19 декабря в 14:30 по местному времени. В 22 часа самолет сел на дозаправку в Таразе. Затем пассажиры узнали о технических проблемах воздушного судна. Путешественники ждали вылета в аэропорту. Им не предоставили ни еду, ни гостиницу, пишет НГС.
В 2 часа ночи пассажирам сообщили, что они будут находиться в аэропорту до 9 утра, так как они находятся в транзитной зоне и им нельзя выйти, к тому же аэропорт находится в отдаленном месте. Итак, уже 12 часов прошло с момента прибытия в Тараз.
Сотрудники аэропорта заявили, что ночью у них не было возможности накормить пассажиров, но уже к 8 утра ситуацию исправили.