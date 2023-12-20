Без воды, еды и гостиницы: туристы из Новосибирска застряли в аэропорту Казахстана

В 2 часа ночи пассажирам сообщили, что они будут находиться в аэропорту до 9 утра, так как они находятся в транзитной зоне и им нельзя выйти, к тому же аэропорт находится в отдаленном месте. Итак, уже 12 часов прошло с момента прибытия в Тараз.