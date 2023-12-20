Бизнес на Сахалине получил льготную поддержку более чем на 2 млрд рублей за 5 лет

Posted Вчера, 11:22
Published Вчера, 11:22
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На Сахалине и Курилах сегодня работают тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Многие из них обращаются за поддержкой многократно, получая профессиональные консультации на каждом этапе реализации своих проектов. Предприниматели островного региона обеспечены помощью во всех сферах своей деятельности.
«В 2023 году я открыла мясной ресторан. Мне оказали всестороннюю поддержку: я написала бизнес-план, получила социальный контракт, мне помогли с обучением и по сей день консультируют по различным вопросам в бизнес-инкубаторе, начиная от оформления юридического лица, подбора помещения и оформления лицензии, заканчивая согласованием вывески», — поделилась основатель гастрономического проекта «Рябро» Ксения Рябова.
Сахалинский бизнес-инкубатор развивает стартапы и масштабирует действующие проекты. С начала 2023 года специалисты помогли создать 26 компаний в сферах услуг, туризма, спорта, образования, информационных технологий, инженерных изысканий. Сегодня эксперты работают над запуском первого на Сахалине зиплайна на территории СТК «Горный воздух».
Инкубатор входит в структуру центра «Мой бизнес», который выступает главным драйвером развития предпринимательства в Сахалинской области. Здесь начинающим предпринимателям помогут зарегистрировать свое дело, выбрать режим налогообложения, пройти бесплатное обучение, получить льготный кредит или поручительство перед банками, освоить экспорт. Отдельная масштабная программа поддержки касается аграрного сектора: специалисты помогают фермерам составить бизнес-план и подать документы на грант.
«С начала текущего года клиентами центра „Мой бизнес“ стали более 4,5 тысячи представителей МСП. Среди них есть и принципиально новые для региона инициативы. В компании „Маломобиль“ людям помогают комфортно передвигаться с помощью специальной техники, в том числе гражданам с ОВЗ. Это первый опыт для нашего региона, и мы его всячески поддерживаем. Кому-то в этом году удалось масштабировать свой бизнес благодаря мерам финансовой поддержки. В их числе рекламно-производственная компания „Красная борода“, — рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
В 2023 году самозанятые и предприниматели Сахалина и Курил получили 197 государственных займов на сумму свыше 410 млн рублей. Минимальная ставка по ним составила 4%. Также бизнесу выдали 169 поручительств по кредитам банков почти на 926 млн рублей, что позволило привлечь в компании более 2 млрд рублей. За пять лет сумма выданных микрозаймов по льготным ставкам составила 2 млрд 34 млн рублей.
В Центре поддержки предпринимательства бизнесменам помогают информационно: с начала текущего года специалисты провели более 2 тысяч консультаций по различным вопросам, свыше 40 бизнес-мероприятий и 5 выставочно-ярмарочных. Одно из таких событий организовали в канун Нового года. На ярмарке свои товары и услуги презентовали более 30 представителей малого бизнеса.
Благодаря содействию Центра поддержки экспорта 18 туристических и рыбопромышленных компаний заключили внешнеэкономические контракты на общую сумму 6,5 млн долларов США. Помимо этого, 11 предпринимателей приняли участие в международной туристической экспозиции в Гуанчжоу, еще 12 — в двух рыбных выставках в китайских городах Фучжоу и Циндао.
При поддержке Центра развития сельхозкооперации в 2023 году создано 4 потребительских кооператива и 11 КФХ, еще 28 сахалинцев стали участниками сельских кооперативных движений. Клиенты Центра также получили более 140 млн рублей в виде грантов от министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Фермер Илья Чернобай более пяти лет выращивает столовые корнеплодные и клубнеплодные культуры в Поронайском районе. В 2023 году он получил 24 млн рублей на строительство овощехранилища емкостью 1000 тонн и приобретение картофелеуборочного комбайна.
Региональный Центр компетенций в сфере производительности труда продолжает работу над оптимизацией островных предприятий. Сегодня под руководством экспертов в области бережливых технологий внутренние процессы совершенствуют 30 компаний. Помощь оказывают бесплатно благодаря нацпроекту «Производительность труда».
Еще одно важное направление поддержки в Сахалинской области — субсидии или возмещение затрат по 26 видам экономической деятельности. В 2023 году на эти цели направили 200 млн рублей, а с начала реализации программы бизнесу компенсировали 1 млрд 368 млн рублей. По другой программе на субсидии для инвестиционных проектов направили более 420 млн рублей. Это помогло семи компаниям, которые реализуют проекты в отраслях рыбной промышленности, транспорта и добычи полезных ископаемых.
Чтобы помочь местным предприятиям подобрать квалифицированных специалистов на вакантные рабочие места, в регионе заработала АНО «Сахалин — остров возможностей». Эксперты ведут поиск кандидатов по всей стране, проводят первичные собеседования и, при необходимости, организуют их релокацию.
Сегодня курс правительства Сахалинской области направлен на развитие и поддержку местных брендов. Одной из составляющих этой стратегии станет единый товарный знак для товаров и услуг, создаваемых на островах. Индивидуальные предприниматели и организации, подтвердившие качество своей продукции, соответствующие стандартам сервиса, смогут рассчитывать на поддержку региона.
Помощь бизнесу доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин. За пять лет его реализации сахалинцы смогли расширить производства, повысить узнаваемость, нарастить объемы продаж своей продукции и востребованность услуг.