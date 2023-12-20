«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»

По прогнозу губернатора Андрея Травникова процедуры прохождения экспертизы будут закончены до весны. В начале 2024 года у нас будет возможность открыть станцию «Спортивная», считает губернатор.

При этом никаких замечаний по качеству работ нет. Вопросы только к документам.