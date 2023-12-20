«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«На станции метро „Спортивная“ работы практически полностью выполнены. Она готова. Но чтобы получить документы на ее ввод в эксплуатацию, должны пройти экспертизу все изменениями, которые были сделаны в ходе строительства», — так губернатор Новосибирской области пояснил причины срыва сроков сдачи станции на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2024.
Ввод станции в эксплуатацию откладывается, потому что мэрия Новосибирска не уделила должного внимания работе с документами.
«Болезнь города Новосибирска по проектированию объектов метрополитена хорошо известна.
Год назад в сентябре 2022 года я мэра Анатолия Локтя предупреждал: возьмитесь за корректировку документации, и прохождение экспертизы. Может получится так, что станция будет построена, а зайти туда будет нельзя.
А сотрудники [мэрии] его убеждали, что всё сделают без экспертизы, не нужно проходить экспертизу. В итоге мы пришли к тому, что имеем», — пояснил губернатор.
По прогнозу губернатора Андрея Травникова процедуры прохождения экспертизы будут закончены до весны. В начале 2024 года у нас будет возможность открыть станцию «Спортивная», считает губернатор.
При этом никаких замечаний по качеству работ нет. Вопросы только к документам.