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Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» затягивается из-за отсуствия экспертизы

«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»

20 декабря 2023, 06:06
Фото: Дмитрий Тростников / Фото из архива atas.info
Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» затягивается из-за отсуствия экспертизы

Срок открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске назвал губернатор

Станция метро «Спортивная» уже готова, но еще не может быть отрыта — мэрия Новосибирска не получила заключение экспертизы. Губернатор Андрей Травников считает реальным сроком открытия станции в начале 2024 года.

«На станции метро „Спортивная“ работы практически полностью выполнены. Она готова. Но чтобы получить документы на ее ввод в эксплуатацию, должны пройти экспертизу все изменениями, которые были сделаны в ходе строительства», — так губернатор Новосибирской области пояснил причины срыва сроков сдачи станции на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2024.

Ввод станции в эксплуатацию откладывается, потому что мэрия Новосибирска не уделила должного внимания работе с документами.

«Болезнь города Новосибирска по проектированию объектов метрополитена хорошо известна.

Год назад в сентябре 2022 года я мэра Анатолия Локтя предупреждал: возьмитесь за корректировку документации, и прохождение экспертизы. Может получится так, что станция будет построена, а зайти туда будет нельзя.

А сотрудники [мэрии] его убеждали, что всё сделают без экспертизы, не нужно проходить экспертизу. В итоге мы пришли к тому, что имеем», — пояснил губернатор.

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По прогнозу губернатора Андрея Травникова процедуры прохождения экспертизы будут закончены до весны. В начале 2024 года у нас будет возможность открыть станцию «Спортивная», считает губернатор.
При этом никаких замечаний по качеству работ нет. Вопросы только к документам.

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