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Диетолог Соломатина советует исключить жареное мясо из новогоднего меню

Диетолог Соломатина советует исключить жареное мясо из новогоднего меню

20 декабря 2023, 19:53
Фото: 1MI
По мнению диетолога Елены Соломатиной, на новогоднем столе не должно быть таких блюд, как жареное мясо или утка. Их лучше заменить на курицу или нежирную рыбу.

Специалист заявила, что в рационе должно содержаться достаточное количество овощей. Привычные оливье и селедку под шубой можно готовить без большого количества майонеза — в заправку к нему добавляют сметану в пропорции 1:1.

В интервью с представителями NEWS.ru эксперт рекомендовала россиянам выбирать некрахмалистые овощи. В частности, картофель можно заменить зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. А на горячее вместо утки или свинины подойдет курица. Птицу можно приготовить на гриле, смазав кожицу горчицей, лимоном и специями. Блюдо получается сочным и вкусным. Также Соломатина советует добавить в новогоднее меню как можно больше овощных салатов.

Такие блюда, как фруктовые муссы и сорбет из замороженных ягод, отлично подойдут в качестве новогоднего десерта. Если смешать сорбет с йогуртом, получится домашнее мороженое. Кроме того, к чаю можно подать пастилу без сахара вместо привычных пирожных.

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