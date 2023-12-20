Диетолог Соломатина советует исключить жареное мясо из новогоднего меню

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Специалист заявила, что в рационе должно содержаться достаточное количество овощей. Привычные оливье и селедку под шубой можно готовить без большого количества майонеза — в заправку к нему добавляют сметану в пропорции 1:1.
В интервью с представителями NEWS.ru эксперт рекомендовала россиянам выбирать некрахмалистые овощи. В частности, картофель можно заменить зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. А на горячее вместо утки или свинины подойдет курица. Птицу можно приготовить на гриле, смазав кожицу горчицей, лимоном и специями. Блюдо получается сочным и вкусным. Также Соломатина советует добавить в новогоднее меню как можно больше овощных салатов.
Такие блюда, как фруктовые муссы и сорбет из замороженных ягод, отлично подойдут в качестве новогоднего десерта. Если смешать сорбет с йогуртом, получится домашнее мороженое. Кроме того, к чаю можно подать пастилу без сахара вместо привычных пирожных.