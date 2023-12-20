Диетолог Соломатина советует исключить жареное мясо из новогоднего меню

В интервью с представителями NEWS.ru эксперт рекомендовала россиянам выбирать некрахмалистые овощи. В частности, картофель можно заменить зелеными овощами, листьями салата и сельдереем. А на горячее вместо утки или свинины подойдет курица. Птицу можно приготовить на гриле, смазав кожицу горчицей, лимоном и специями. Блюдо получается сочным и вкусным. Также Соломатина советует добавить в новогоднее меню как можно больше овощных салатов.