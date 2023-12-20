«Это на грани фантастики» — инвалид о бесплатном проезде по четвертому мосту

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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— Михаил, как вы считаете, было бы хорошо, если бы для автомобилистов-инвалидов проезд по четвертому мосту сделали бы бесплатным?
— Я практически всю страну объехал от Владивостока до Мурманска, но нигде не видел льгот для инвалидов.
— Вы по платным дорогам много ездили? Четвертый мост будет в Новосибирской области первой, и пока единственной, платной дорогой.
— По платным дорогам ездить приходилось достаточно много. Например, в Петербурге есть выбор — стоять в пробке, или заплатить и проехать быстрее по платной дороге в центр.
Но нигде я не видел бесплатных дорог именно для инвалидов, там, где для всех они платные. Очень дорого. Вот, в Севастополь въехал — и только отстегивай. И очень не люблю проезжать вокруг Москвы по платным дорогам, потому что цены там — для москвичей.
— Власти позиционируют Новосибирскую область, как передовой регион, который должен быть в лидерах по многим вопросам. Почему бы новосибирским властям первыми не сделать бесплатный проезд для инвалидов?
— Я, конечно, не против. Но я сильно сомневаюсь, что власти на это пойдут, потому что существует концессия, бизнес-обязательства. Они же на этом потеряют деньги. И как это отслеживать, это же нужно специальное оборудование? Я это технологически плохо представляю, где там будет пункт оплаты? Подъезжает инвалид к пункту оплаты, достает свой смартфон, набирает, показывает, что он включен в реестр инвалидов на сайте.
— Возможно, так, потому что будет оператор. А еще там будут приборы, которые позволяют проезжать без остановки. Почему бы не внести в систему номера автомобилей, которыми владеют инвалиды?
— Я буду только рад, если так сделают. Просто, зная, как мучительно это все дается, считаю, что шансы у нас невелики.
— Уже сейчас есть список видов транспорта, для которого проезд будет бесплатным: общественный транспорт, спецавтомобили с маячками и почта. Юридически, Концедент — Правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта — имеет право ввести бесплатный проезд для дополнительных категорий граждан. Но не торопятся, отвечают, что решение будут принимать, когда достроят мост. А это будет сопровождаться бюрократической волокитой, почему бы не принять решение заранее?
— Мне кажется, это на грани фантастики.
— Автомобили инвалидов составляют небольшую часть среди других автомобилей, а возможность для автомобилиста-инвалида бесплатно проехать по мосту будет ощутимой помощью.
— Конечно, ведь и пенсии у инвалидов не самые высокие. Конечно, у каждого свои возможности, все ездят на разных машинах. Может быть, более правильно будет выдавать компенсацию за этот проезд, чем технологически это все организовывать. Потому что у каждого свои нюансы и возможности. Может быть сделать какую-то карту, на которую будет начисляться сумма для компенсации этого проезда — как сейчас работает льготная транспортная карта.
О том, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту, Атас.Инфо писал ранее, эта сумма существенна для большинства инвалидов. В министерстве транспорта на запрос Атас.Инфо ответили, что решение о бесплатном проезде будет приниматься после завершения строительства. «В настоящее время Объект находится на инвестиционной стадии (стадия строительства). Вопрос о дополнении перечня по предоставлению права льготного проезда либо проезда без взимания Платы за проезд в отношении отдельных категорий транспортных средств, либо отдельных категорий Пользователей будет рассмотрен после завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию (на эксплуатационной стадии проекта)», — сказано в ответе, подписанном министром Анатолием Костылевским.
Председатель новосибирского общества инвалидов уверен, что техническое решение вопроса не будет сложным. «Существует федеральный реестр автомобилей, используемых инвалидами. Он автоматизирован. Если человек является инвалидом с поражением опорно-двигательного аппарата, за ним может быть закреплен один автомобиль. Этот список есть, его придумывать не надо. Им пользуется ГИБДД. Для автомобилей из этого списка разрешена парковка на местах для инвалидов», — пояснил Игорь Галл-Савальский.