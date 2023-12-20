atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Михаил Коваль — заядлый автомобилист. Он проехал на машине от Новосибирска до Москвы и не только

«Это на грани фантастики» — инвалид о бесплатном проезде по четвертому мосту

20 декабря 2023, 03:22
Фото: Страница ВКонтакте Михаила Коваля
Михаил Коваль — заядлый автомобилист. Он проехал на машине от Новосибирска до Москвы и не только
Правительство Новосибирской области имеет право сделать бесплатным проезд по четвертому мосту для автомобилей инвалидов. Насколько важно такое решение — Атас.инфо пообщался с инвалидом-колясочником Михаилом Ковалем, заядлым автомобилистом.

— Михаил, как вы считаете, было бы хорошо, если бы для автомобилистов-инвалидов проезд по четвертому мосту сделали бы бесплатным?

— Я практически всю страну объехал от Владивостока до Мурманска, но нигде не видел льгот для инвалидов.

— Вы по платным дорогам много ездили? Четвертый мост будет в Новосибирской области первой, и пока единственной, платной дорогой.

— По платным дорогам ездить приходилось достаточно много. Например, в Петербурге есть выбор — стоять в пробке, или заплатить и проехать быстрее по платной дороге в центр.

Но нигде я не видел бесплатных дорог именно для инвалидов, там, где для всех они платные. Очень дорого. Вот, в Севастополь въехал — и только отстегивай. И очень не люблю проезжать вокруг Москвы по платным дорогам, потому что цены там — для москвичей.

— Власти позиционируют Новосибирскую область, как передовой регион, который должен быть в лидерах по многим вопросам. Почему бы новосибирским властям первыми не сделать бесплатный проезд для инвалидов?

Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске
Узнать подробнее

— Я, конечно, не против. Но я сильно сомневаюсь, что власти на это пойдут, потому что существует концессия, бизнес-обязательства. Они же на этом потеряют деньги. И как это отслеживать, это же нужно специальное оборудование? Я это технологически плохо представляю, где там будет пункт оплаты? Подъезжает инвалид к пункту оплаты, достает свой смартфон, набирает, показывает, что он включен в реестр инвалидов на сайте.

— Возможно, так, потому что будет оператор. А еще там будут приборы, которые позволяют проезжать без остановки. Почему бы не внести в систему номера автомобилей, которыми владеют инвалиды?

— Я буду только рад, если так сделают. Просто, зная, как мучительно это все дается, считаю, что шансы у нас невелики.

Здание Правительства Новосибирской области. Здесь могут принять решенеи о бесплатном проезде по четвертому мосту для инвалидовЗдание Правительства Новосибирской области. Здесь могут принять решенеи о бесплатном проезде по четвертому мосту для инвалидов
Здание Правительства Новосибирской области. Здесь могут принять решенеи о бесплатном проезде по четвертому мосту для инвалидов
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

— Уже сейчас есть список видов транспорта, для которого проезд будет бесплатным: общественный транспорт, спецавтомобили с маячками и почта. Юридически, Концедент — Правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта — имеет право ввести бесплатный проезд для дополнительных категорий граждан. Но не торопятся, отвечают, что решение будут принимать, когда достроят мост. А это будет сопровождаться бюрократической волокитой, почему бы не принять решение заранее?

— Мне кажется, это на грани фантастики.

— Автомобили инвалидов составляют небольшую часть среди других автомобилей, а возможность для автомобилиста-инвалида бесплатно проехать по мосту будет ощутимой помощью.

— Конечно, ведь и пенсии у инвалидов не самые высокие. Конечно, у каждого свои возможности, все ездят на разных машинах. Может быть, более правильно будет выдавать компенсацию за этот проезд, чем технологически это все организовывать. Потому что у каждого свои нюансы и возможности. Может быть сделать какую-то карту, на которую будет начисляться сумма для компенсации этого проезда — как сейчас работает льготная транспортная карта.

Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Узнать подробнее

О том, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту, Атас.Инфо писал ранее, эта сумма существенна для большинства инвалидов. В министерстве транспорта на запрос Атас.Инфо ответили, что решение о бесплатном проезде будет приниматься после завершения строительства. «В настоящее время Объект находится на инвестиционной стадии (стадия строительства). Вопрос о дополнении перечня по предоставлению права льготного проезда либо проезда без взимания Платы за проезд в отношении отдельных категорий транспортных средств, либо отдельных категорий Пользователей будет рассмотрен после завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию (на эксплуатационной стадии проекта)», — сказано в ответе, подписанном министром Анатолием Костылевским.

Председатель новосибирского общества инвалидов уверен, что техническое решение вопроса не будет сложным. «Существует федеральный реестр автомобилей, используемых инвалидами. Он автоматизирован. Если человек является инвалидом с поражением опорно-двигательного аппарата, за ним может быть закреплен один автомобиль. Этот список есть, его придумывать не надо. Им пользуется ГИБДД. Для автомобилей из этого списка разрешена парковка на местах для инвалидов», — пояснил Игорь Галл-Савальский.

Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИС
Узнать подробнее
Читайте также:
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязкиСхема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — картаЧетвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Бесплатно#Ольга Храмушкина#4 мост#Автомобилисты#Инвалиды#Оплата проезда
Подпишитесь
Кадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников
Сегодня, 05:33
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Сегодня, 04:11
Рост тарифов ЖКХ 2024 в Новосибирской области не изменился после прямой линии Путина
Вчера, 05:35
Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
Вчера, 08:47
12 чиновников из Новосибирской области лишились кресел из-за коррупции
Сегодня, 01:30