«Это на грани фантастики» — инвалид о бесплатном проезде по четвертому мосту

— Конечно, ведь и пенсии у инвалидов не самые высокие. Конечно, у каждого свои возможности, все ездят на разных машинах. Может быть, более правильно будет выдавать компенсацию за этот проезд, чем технологически это все организовывать. Потому что у каждого свои нюансы и возможности. Может быть сделать какую-то карту, на которую будет начисляться сумма для компенсации этого проезда — как сейчас работает льготная транспортная карта.