Главное из итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова в 2023 году

Южный транзит будет реализован в Новосибирской области, но не скоро. Реализация проекта начнется с левого берега. Сейчас специалисты уже приступили к проектированию. По словам губернатора, на строительство уйдет полтора года. Документация поступит не ранее первой половины 2025 года.