Главное из итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова в 2023 году

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В 2024 году ожидается рост внутреннего валового продукта в Новосибирской области — на уровне 102,3%, сообщил губернатор Андрей Травников. Также вырастет индекс промышленного производства — до 104,4%.
По словам главы региона, особенно важно увеличение объема производства на обрабатывающих предприятиях. Предварительно, они вырастут на 10%. Все цифры пока предварительные.
Андрей Травников отметил, что регулирование цен на яйца и курицу — в первую очередь прерогатива федеральных властей. Вскоре ожидается ограничение на экспорт продукции и расширение импорта.
Вполне возможно, что уже в следующем году на полках магазинов Новосибирской области появятся яйца из Турции и Ирана.
«У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у НСО больше, чем у других регионов», — отметил губернатор.
Южный транзит будет реализован в Новосибирской области, но не скоро. Реализация проекта начнется с левого берега. Сейчас специалисты уже приступили к проектированию. По словам губернатора, на строительство уйдет полтора года. Документация поступит не ранее первой половины 2025 года.
«Пока четвертый мост не закончим, привлечь серьезные средства из федерального бюджета не получится. И сроки реализации Восточного обхода смещены», — заявил губернатор.
О прошедшем в Новосибирске строительстве нового ЛДС губернатор отозвался так:
«Мы подрядчика вытягивали за уши: лишь бы не умер и довёл объект до конца».
Глава региона отметил, что после отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2021 году на новой ледовой арене запланированы другие масштабные мероприятия. В частности, на ней может пройти крупный международный турнир весной 2024 года.
Чемпионат хотят провести только с дружественными странами.
Ранее на ЛДС планировали провести МЧМ-2023, но НХЛ отменила его проведение в России после начала спецоперации.
Андрей Травников также прокомментировал проблемы при строительстве четвертого моста через Обь. Главное о ситуации со слов губернатора:
Губернатор также высказался о следующих выборах мэра Новосибирска в 2024 году. По его словам, он так или иначе планирует влиять на результат.
«Я буду влиять на будущие выборы мэра Новосибирска», — заявил Травников.
По словам губернатора, будущий мэр должен быть из Новосибирска. Также он должен быть «понятен и надёжен» для главы региона.
Также губернатор обратил внимание на ситуацию с задержкой ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Андрей Травников высказался об этом так:
Тарифы ЖКХ в Новосибирской области действительно будут проиндексированы. В некоторых муниципалитетах — на 9,5%, в районах области — на 12,7%. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный на сайте правительства региона.
Ранее пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев показал Путину проект постановления губернатора Андрея Травникова о росте тарифов ЖКХ в регионе в июле 2024 года на 9-14%. Мужчина попросил обратить внимание на ситуацию, однако постановление было опубликовано на следующий день после разговора с президентом.
Губернатор заявил о планах продлить электричку до аэропорта Толмачево. Также есть намерение увеличить пропускную способность Толмачевского шоссе и улицы Станционной.
«Была попытка в 2020 году продлить электричку, но ветка не допускает перемещение пассажирского транспорта. Нужно строительство отдельной ветки. У нас есть приоритетный проект — строительство второго пролета ЖД-моста в районе парка „Городское начало“, — заявил Травников.
Губернатор также ответил на личные вопросы. В частности, он рассказал о своих планах на Новый год.
«Традиционно Новый год встречаю только в кругу семьи. Никаких выездных праздников мы не устраиваем», — рассказал Андрей Травников.