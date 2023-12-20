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Андрей Травников дал итоговую пресс-конференцию 20 декабря

Главное из итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова в 2023 году

20 декабря 2023, 06:16
Фото: скриншот трансляции ОТС
Андрей Травников дал итоговую пресс-конференцию 20 декабря

Итоговая пресс-конференция Андрея Травникова прошла в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Глава региона затронул тему индексации тарифов, строительства четвертого моста и сдачи станции метро «Спортивная», а также проблему высокой стоимости яиц и отмены прямых выборов мэра.

Рост ВВП в Новосибирской области

В 2024 году ожидается рост внутреннего валового продукта в Новосибирской области — на уровне 102,3%, сообщил губернатор Андрей Травников. Также вырастет индекс промышленного производства — до 104,4%.

По словам главы региона, особенно важно увеличение объема производства на обрабатывающих предприятиях. Предварительно, они вырастут на 10%. Все цифры пока предварительные.

Высокие цены на яйца и курицу

Андрей Травников отметил, что регулирование цен на яйца и курицу — в первую очередь прерогатива федеральных властей. Вскоре ожидается ограничение на экспорт продукции и расширение импорта.

Вполне возможно, что уже в следующем году на полках магазинов Новосибирской области появятся яйца из Турции и Ирана.

«У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у НСО больше, чем у других регионов», — отметил губернатор.

Южный транзит

Южный транзит будет реализован в Новосибирской области, но не скоро. Реализация проекта начнется с левого берега. Сейчас специалисты уже приступили к проектированию. По словам губернатора, на строительство уйдет полтора года. Документация поступит не ранее первой половины 2025 года.

«Пока четвертый мост не закончим, привлечь серьезные средства из федерального бюджета не получится. И сроки реализации Восточного обхода смещены», — заявил губернатор.

Новый ЛДС и международные чемпионаты

О прошедшем в Новосибирске строительстве нового ЛДС губернатор отозвался так:

«Мы подрядчика вытягивали за уши: лишь бы не умер и довёл объект до конца».

Глава региона отметил, что после отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2021 году на новой ледовой арене запланированы другие масштабные мероприятия. В частности, на ней может пройти крупный международный турнир весной 2024 года.

Чемпионат хотят провести только с дружественными странами.

Ранее на ЛДС планировали провести МЧМ-2023, но НХЛ отменила его проведение в России после начала спецоперации.

Проблемы строительства четвертого моста

Андрей Травников также прокомментировал проблемы при строительстве четвертого моста через Обь. Главное о ситуации со слов губернатора:

  • Названные ГК «ВИС» сроки можно соблюсти;
  • Отставание от графика наблюдается третий год подряд;
  • Были внесены изменения в проектную документацию, они оправданы с технической точки зрения, с экономической точки зрения, но они должны быть подтверждены Главгосэкспертизой;
  • Правительство заняло жесткую позицию: будет экспертиза — будут деньги.

Отмена прямых выборов мэра

Губернатор также высказался о следующих выборах мэра Новосибирска в 2024 году. По его словам, он так или иначе планирует влиять на результат.

«Я буду влиять на будущие выборы мэра Новосибирска», — заявил Травников.

По словам губернатора, будущий мэр должен быть из Новосибирска. Также он должен быть «понятен и надёжен» для главы региона.

Задержка открытия станции метро «Спортивная»

Также губернатор обратил внимание на ситуацию с задержкой ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Андрей Травников высказался об этом так:

  • Проектирование объектов метрополитена — болезнь Новосибирска, хорошо известная;
  • Я еще в сентябре 2022 года предупреждал мэра о необходимости корректировки экспертизы, однако это сделано не было, из-за чего станция не открыта до си пор;
  • Станцию могут открыть до весны 2024 года;
  • Никаких замечаний к качеству работ нет.

Тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ в Новосибирской области действительно будут проиндексированы. В некоторых муниципалитетах — на 9,5%, в районах области — на 12,7%. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный на сайте правительства региона.

Ранее пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев показал Путину проект постановления губернатора Андрея Травникова о росте тарифов ЖКХ в регионе в июле 2024 года на 9-14%. Мужчина попросил обратить внимание на ситуацию, однако постановление было опубликовано на следующий день после разговора с президентом.

Доступность Толмачево

Губернатор заявил о планах продлить электричку до аэропорта Толмачево. Также есть намерение увеличить пропускную способность Толмачевского шоссе и улицы Станционной.

«Была попытка в 2020 году продлить электричку, но ветка не допускает перемещение пассажирского транспорта. Нужно строительство отдельной ветки. У нас есть приоритетный проект — строительство второго пролета ЖД-моста в районе парка „Городское начало“, — заявил Травников.

Планы на Новый год

Губернатор также ответил на личные вопросы. В частности, он рассказал о своих планах на Новый год.

«Традиционно Новый год встречаю только в кругу семьи. Никаких выездных праздников мы не устраиваем», — рассказал Андрей Травников.
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