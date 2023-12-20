Губернатор высказался о проблемах с дефицитом яиц в Новосибирской области

Яйца и куриное мясо стремительно дорожают в Новосибирской области из-за дефицита. Об этой проблеме высказался губернатор Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Губернатор объяснил, что регулирование цен — это прерогатива федеральных властей. Будет ограничение на экспорт и расширение на импорт. Также в ближайшем будущем возможно появятся яйца от турецких и иранских несушек. — У нас есть хорошая практика во всех кризисах: вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у Новосибирской области больше, чем у других регионов, — сказал Андрей Травников. Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца Узнать подробнее Читайте также: За 120 рублей — нет: чем заменить яйца на новогоднем столе в 2023 году Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца