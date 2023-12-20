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Губернатор высказался о проблемах с дефицитом яиц в Новосибирской области

Губернатор высказался о проблемах с дефицитом яиц в Новосибирской области

20 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
Яйца и куриное мясо стремительно дорожают в Новосибирской области из-за дефицита. Об этой проблеме высказался губернатор Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Губернатор объяснил, что регулирование цен — это прерогатива федеральных властей. Будет ограничение на экспорт и расширение на импорт.

Также в ближайшем будущем возможно появятся яйца от турецких и иранских несушек.

— У нас есть хорошая практика во всех кризисах: вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у Новосибирской области больше, чем у других регионов, — сказал Андрей Травников.
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#Общество#Новосибирск#Дефицит#Эмилия Губарева#Яйца
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