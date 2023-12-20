Губернатор высказался о проблемах с дефицитом яиц в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Губернатор объяснил, что регулирование цен — это прерогатива федеральных властей. Будет ограничение на экспорт и расширение на импорт.
Также в ближайшем будущем возможно появятся яйца от турецких и иранских несушек.
— У нас есть хорошая практика во всех кризисах: вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у Новосибирской области больше, чем у других регионов, — сказал Андрей Травников.