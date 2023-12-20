Мать задержанного в кабинете Городецкого новосибирца просит выпустить сына из СИЗО

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как сообщает prededent.tv, Сергею Ермошину подозревают в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Сейчас он находится в следственном изоляторе, но мать просит отпустить сына под домашний арест.
«Он не преступник, он просил помощи. Тяжело болен, а в СИЗО нет условий для содержания. Неужели его так трудно отпустить под мой надзор?», — удивляется Любовь Ермошина.
Адвокат считает, что дело может иметь политический оттенок, поэтому пока мужчину держат в СИЗО. Сергей Ермошин пройдет медицинское освидетельствование. Поданную в Новосибирский областной суд апелляцию могут рассмотреть только в следующем году. Пока сибиряк будет находиться под стражей до 7 февраля 2024 года.
Стоит отметить, что Сергей Ермошин фактически признался в удержании силой в кабинете помощницы сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого. Через сорок минут подозреваемый отпустил женщину и сдался.
«Забаррикадировался в кабинете Городецкого, сижу с его помощницей. Меня довели до отчаяния: обращался за помощью к сенатору, замгубернатора, Минздрав. Но это ничем не помогло», — рассказал Сергей Ермошин.
На протяжении восьми лет мужчина страдает от неизвестного заболевания. Из-за отсутствия точного диагноза ему пришлось уйти с работы и находиться на иждивении у больной матери.