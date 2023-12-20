Мать задержанного в кабинете Городецкого новосибирца просит выпустить сына из СИЗО

Адвокат считает, что дело может иметь политический оттенок, поэтому пока мужчину держат в СИЗО. Сергей Ермошин пройдет медицинское освидетельствование. Поданную в Новосибирский областной суд апелляцию могут рассмотреть только в следующем году. Пока сибиряк будет находиться под стражей до 7 февраля 2024 года.