МУП «САХ»: спасибо за своевременную оплату услуги по обращению с ТКО

«Получается, что от полного и своевременного внесения платы за услугу по обращению с ТКО зависит состояние целой отрасли. И в преддверии Нового года мы хотели бы отблагодарить людей, которые в течение всего времени не забывали оплачивать услуги регионального оператора вовремя, — рассказала заместитель директора МУП „САХ“ Галина Бузмакова. — Поэтому организовали розыгрыш призов среди тех, кто не нарушал платежную дисциплину».