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Компания МУП «САХ» — регоператор Новосибирской области по обращению с ТКО.

МУП «САХ»: спасибо за своевременную оплату услуги по обращению с ТКО

20 декабря 2023, 09:27
Фото: Пресс-служба МУП «САХ»
Компания МУП «САХ» — регоператор Новосибирской области по обращению с ТКО.
С апреля по октябрь 2023 года увеличилось количество потребителей, вовремя оплачивающих услугу по обращению с ТКО. Людей, которые не допускают просрочки коммунального платежа от МУП «САХ», стало на 28% больше.

Эти платежи идут на оплату по договорам на транспортирование ТКО, обработку и размещение отходов на полигонах. А это значит:

— оплату труда нескольких тысяч сотрудников сферы обращения с ТКО: в том числе водителей мусоровозов и работников, задействованных на полигонах и сортировке ТКО;

— оплату ежедневного сбора, погрузки и разгрузки отходов;

— на ежедневное обслуживание и горюче-смазочные материалы для сотен единиц спецтехники;

— эксплуатационные затраты полигонов: укладка ТКО, пересыпка грунтом, содержание тяжелой техники и дорог;

— обработку ТКО, отбор полезных утильных фракций и направление их на переработку.

«Получается, что от полного и своевременного внесения платы за услугу по обращению с ТКО зависит состояние целой отрасли. И в преддверии Нового года мы хотели бы отблагодарить людей, которые в течение всего времени не забывали оплачивать услуги регионального оператора вовремя, — рассказала заместитель директора МУП „САХ“ Галина Бузмакова. — Поэтому организовали розыгрыш призов среди тех, кто не нарушал платежную дисциплину».

Условия розыгрыша размещены на странице МУП «САХ» в социальной сети ВКонтакте. Подведение итогов и определение победителей состоится 27 декабря. Основной приз –Яндекс.Станция Лайт с Алисой. Подробные условия розыгрыша.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#ТКО
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