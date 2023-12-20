МУП «САХ»: спасибо за своевременную оплату услуги по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:29
Эти платежи идут на оплату по договорам на транспортирование ТКО, обработку и размещение отходов на полигонах. А это значит:
— оплату труда нескольких тысяч сотрудников сферы обращения с ТКО: в том числе водителей мусоровозов и работников, задействованных на полигонах и сортировке ТКО;
— оплату ежедневного сбора, погрузки и разгрузки отходов;
— на ежедневное обслуживание и горюче-смазочные материалы для сотен единиц спецтехники;
— эксплуатационные затраты полигонов: укладка ТКО, пересыпка грунтом, содержание тяжелой техники и дорог;
— обработку ТКО, отбор полезных утильных фракций и направление их на переработку.
«Получается, что от полного и своевременного внесения платы за услугу по обращению с ТКО зависит состояние целой отрасли. И в преддверии Нового года мы хотели бы отблагодарить людей, которые в течение всего времени не забывали оплачивать услуги регионального оператора вовремя, — рассказала заместитель директора МУП „САХ“ Галина Бузмакова. — Поэтому организовали розыгрыш призов среди тех, кто не нарушал платежную дисциплину».
Условия розыгрыша размещены на странице МУП «САХ» в социальной сети ВКонтакте. Подведение итогов и определение победителей состоится 27 декабря. Основной приз –Яндекс.Станция Лайт с Алисой. Подробные условия розыгрыша.
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