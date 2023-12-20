На Сахалине отремонтировали еще 3 учреждения культуры по поручению Валерия Лимаренко

Клуб, ДК и библиотеку капитально отремонтировали на средства национального проекта «Культура», который реализуют по инициативе президента РФ Владимира Путина. Дом культуры «Шахтер» нуждался в обновлении очень давно: после постройки здание ни разу не закрывали на восстановление. Сегодня это учреждение остается центральной точкой притяжения жителей Горнозаводска — там проходят все культурно-массовые мероприятия, работают разнообразные клубные формирования, творческие кружки для взрослых и детей. Кроме того, в стенах клуба регулярно организуют спортивные занятия. В 2022 году подрядная организация выполнила внутреннюю отделку здания. Строители восстановили штукатурный слой стен, заменили электропроводку и отопительную систему, уложили напольную плитку, поменяли кровлю. В 2023 году благоустроили приклубную территорию, отремонтировали подвальные помещения, привели в порядок фасад и входные группы.