Новосибирская область вошла в топ непьющих регионов России

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
По данным исследования общественного движения «Трезвая Россия», самыми «пьющими» регионами России в 2023 году стали Бурятия, Чукотка, Курганская область, Сахалинская область и Республика Алтай.
С другой стороны, наиболее «трезвыми» регионами оказались Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. Новосибирская область заняла 21-е место в топе наименее пьющих регионов.
Исследование проводили на основе различных критериев: количество смертей от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, объем проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом алкоголя в регионе.