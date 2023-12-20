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Новосибирцы не вошли в рейтинг пьющих регионов

Новосибирская область вошла в топ непьющих регионов России

20 декабря 2023, 03:42
Фото: 1MI
Новосибирцы не вошли в рейтинг пьющих регионов
Рейтинг наименее и наиболее пьющих регионов составило общественное движение «Трезвая Россия». Статистикой поделился депутат «ЕР» Бийсултан Хамзаев.

По данным исследования общественного движения «Трезвая Россия», самыми «пьющими» регионами России в 2023 году стали Бурятия, Чукотка, Курганская область, Сахалинская область и Республика Алтай.

С другой стороны, наиболее «трезвыми» регионами оказались Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. Новосибирская область заняла 21-е место в топе наименее пьющих регионов.

Фото: «Трезвая Россия»

Исследование проводили на основе различных критериев: количество смертей от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, объем проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом алкоголя в регионе.

Новосибирцы стали пить меньше водки и пива
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