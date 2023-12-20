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Новосибирец украл десять палок колбасы

Новосибирца задержали за десять палок колбасы

20 декабря 2023, 09:17
Фото: 1MI
Новосибирец украл десять палок колбасы

Житель Новосибирска украл в супермаркете десять палок колбасы

В Новосибирске задержали местного жителя. Он подозревается в краже продуктов из супермаркета.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 18 декабря. Мужчина зашел в супермаркет на улице Мира и взял с витрины сразу десять палок колбасы. Однако платить не пожелал и сразу же направился к выходу.

Возмущенный охранник попытался поймать воришку, но у него ничего не вышло. Позже любителя колбасы задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским. Выяснилось, что новосибирец уже судим за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Происшествия#Новосибирск#Продукты#Полиция#Кража#Еда#Росгвардия#Колбаса#Вор#Александр Ляхов
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