Новосибирца задержали за десять палок колбасы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Инцидент произошел в минувший понедельник, 18 декабря. Мужчина зашел в супермаркет на улице Мира и взял с витрины сразу десять палок колбасы. Однако платить не пожелал и сразу же направился к выходу.
Возмущенный охранник попытался поймать воришку, но у него ничего не вышло. Позже любителя колбасы задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским. Выяснилось, что новосибирец уже судим за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.