Новосибирцы смогут проголосовать на выборах Президента дистанционно

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Жители Новосибирской области смогут проголосовать дистанционно. Информацию уже подтвердили в избирательной комиссии региона.
«На выборах Президента России в Новосибирской области будет применяться дистанционное голосование», — сообщается в Telegram-канале новосибирского избиркома.
Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент документы в ЦИК уже сдал действующий глава государства Владимир Путин.