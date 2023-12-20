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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Новосибирцы смогут проголосовать дистанционно

Новосибирцы смогут проголосовать на выборах Президента дистанционно

20 декабря 2023, 09:53
Фото: Midjourney
Новосибирцы смогут проголосовать дистанционно

В Новосибирской области на президентских выборах применят дистанционный формат

В 2024 году в России состоятся выборы Президента. В Новосибирской области на участках собираются применить актуальные технологии.

Жители Новосибирской области смогут проголосовать дистанционно. Информацию уже подтвердили в избирательной комиссии региона.

«На выборах Президента России в Новосибирской области будет применяться дистанционное голосование», — сообщается в Telegram-канале новосибирского избиркома.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент документы в ЦИК уже сдал действующий глава государства Владимир Путин.

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#Политика#Общество#Новосибирск#Выборы#Голосование#Владимир Путин#Александр Ляхов#Избирательная комиссия#Избирком
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