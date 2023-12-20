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27 декабря взойдет Холодная Луна

Новосибирцы увидят в небе Холодную Луну

20 декабря 2023, 07:52
Фото: Star Walk
27 декабря взойдет Холодная Луна

27 декабря в небе над Новосибирском взойдет Холодная Луна

27 декабря жители Новосибирской области смогут увидеть уникальное астрономическое явление — Холодную Луну. При этом оно продлится весьма продолжительное время и будет очень красивым.

Холодной Луной называют последнее, тринадцатое полнолуние уходящего года. Название связано с тем, что спутник Земли хорошо видно в Северном полушарии, где зачастую наблюдаются очень суровые морозы. Поэтому европейцы и стали ассоциировать приход зимы и климатические изменения с полной Луной.

В 2023 году полнолуние выпадет на 27 декабря.

«Тринадцатое полнолуние выпадает на 27 декабря и астрономически состоится в 7 часов 32 минуты по местному времени. Так удивительно совпало, что во время декабрьского полнолуния наше ночное светило поднимется в небо на максимально возможную высоту в месяце», — рассказал Atas. Info специалист Большого новосибирского планетария, член совета новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
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27 декабря Луна будет находиться в небе почти восемнадцать с половиной часов. При этом световой день будет коротким и составит семь часов и десять минут.

Многие видят в Холодной Луне символизм, поскольку полнолуние состоится на пятый день после зимнего солнцестояния (22 декабря) и на третий день после католического Рождества (25 декабря). Но это связано с особенностями человеческого восприятия.

«Вид полной Луны всегда завораживал и даже пугал людей. Сейчас мы гораздо просвещеннее, но ночное светило по-прежнему манит нас. А сама Луна долгие годы продолжает дарить свой спокойный и мягкий свет. И это красиво», — заметил Олег Кашин.
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