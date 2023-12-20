Ситуацию с Четвертым мостом в Новосибирске прокомментировал губернатор

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Как отметил глава региона, названные компанией ГК «ВИС» сроки соблюсти можно — это конец 2024 года, хотя изначально путепровод собирались сдать в 2023 году. Также Андрей Травников сказал следующее:
Как мы уже сообщали, правительство Новосибирской области решило не использовать выделенные из федерального бюджета 3,3 млрд. рублей для завершения строительства. Такое решение было принято из-за того, что ГК ВИС не представила требуемую отчетность. Основной спор между сторонами заключается в финансировании работ, которое стало причиной изменений проектных решений Концессионера и норм законодательства.