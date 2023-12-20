Ситуацию с Четвертым мостом в Новосибирске прокомментировал губернатор

Как мы уже сообщали, правительство Новосибирской области решило не использовать выделенные из федерального бюджета 3,3 млрд. рублей для завершения строительства. Такое решение было принято из-за того, что ГК ВИС не представила требуемую отчетность. Основной спор между сторонами заключается в финансировании работ, которое стало причиной изменений проектных решений Концессионера и норм законодательства.