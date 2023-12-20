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Мост вовремя не сдали

Ситуацию с Четвертым мостом в Новосибирске прокомментировал губернатор

20 декабря 2023, 05:40
Фото: atas.info
Мост вовремя не сдали
Губернатор Андрей Травников прокомментировал скандал со строительством Четвертого моста в Новосибирске на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

Как отметил глава региона, названные компанией ГК «ВИС» сроки соблюсти можно — это конец 2024 года, хотя изначально путепровод собирались сдать в 2023 году. Также Андрей Травников сказал следующее:

  • Отставание от графика мы наблюдаем третий год подряд;

  • Были внесены изменения в проектную документацию, они оправданы с технической точки зрения, с экономической точки зрения, но они должны быть подтверждены Главгосэкспертизы;

  • Мы заняли жёсткую позицию: будет экспертиза — будут деньги.

Как мы уже сообщали, правительство Новосибирской области решило не использовать выделенные из федерального бюджета 3,3 млрд. рублей для завершения строительства. Такое решение было принято из-за того, что ГК ВИС не представила требуемую отчетность. Основной спор между сторонами заключается в финансировании работ, которое стало причиной изменений проектных решений Концессионера и норм законодательства.

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