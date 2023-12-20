Омич получил два года «строгача» за попытку изнасиловать проводницу в Новосибирске

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Инцидент произошел в июле нынешнего года. Омич, ехавший в поезде «Чита-Москва», внезапно почувствовал похотливый интерес к проводнице. Когда транспорт находился в Новосибирской области, мужчина напал на девушку в купе.
Услышав критики о помощи, в купе ворвался пассажир и остановил насильника. После этого преступник был передан полиции.
«31-летний житель Омской области был признан виновным в изнасиловании. Путем присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.