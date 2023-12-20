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Омич попытался изнасиловать проводницу

Омич получил два года «строгача» за попытку изнасиловать проводницу в Новосибирске

20 декабря 2023, 13:00
Фото: 1MI
Омич попытался изнасиловать проводницу

Омич осужден за попытку изнасилования проводницы в Новосибирской области

В Новосибирской области вынесли приговор жителю Омского региона. Его признали виновным в попытке изнасилования проводницы в поезде.

Инцидент произошел в июле нынешнего года. Омич, ехавший в поезде «Чита-Москва», внезапно почувствовал похотливый интерес к проводнице. Когда транспорт находился в Новосибирской области, мужчина напал на девушку в купе.

Услышав критики о помощи, в купе ворвался пассажир и остановил насильника. После этого преступник был передан полиции.

«31-летний житель Омской области был признан виновным в изнасиловании. Путем присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Нападение#Омск#Поезд#Насилие#Александр Ляхов
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