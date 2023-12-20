РСХБ усилит поддержку сельских территорий и фермерства Новосибирской области

«Банк активно развивает и нефинансовые форматы поддержки для настоящих и будущих аграриев, уже успешно работают такие проекты, как „Школа фермера“ и „Вкусная пятница“, маркетплейс Свое Родное и цифровая платформа „Я в Агро“. При этом Новосибирская область часто выступает пилотным регионом для старта наших инициатив, а это значит, региональные фермеры одними из первых получают все преимущества сотрудничества с Россельхозбанком», — рассказала Наталия Конкина.