atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

РСХБ усилит поддержку сельских территорий и фермерства Новосибирской области

20 декабря 2023, 09:52
Реклама. АО Россельхозбанк . erid: LjN8K35CD
В Новосибирске состоялась встреча заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Наталии Конкиной и заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.
Директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Наталия Конкина, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. (слева направо)Директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Наталия Конкина, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. (слева направо)
Директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Наталия Конкина, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. (слева направо)
Фото: пресс-служба АО «Россельзохбанк»

Стороны обсудили перспективы развития агросектора области в 2024 году и подвели итоги взаимодействия в уходящем году.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам развития сотрудничества с малыми формами хозяйствования — фермерами региона, в том числе в рамках льготного кредитования, перспективам реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также форматам поддержки профессиональных кадров для сегмента АПК.

«На сегодняшний день фермеры — ключевые клиенты. Для малых форм есть и меры финансовой поддержки, в том числе по льготным государственным программам, и целый комплекс обучающих мероприятий и цифровых сервисов для развития бизнеса. Важно продолжать работу в рамках льготного оборотного и инвестиционного кредитования, чтобы поддержать аграриев в их текущих и долгосрочных проектах. Поддержка Россельхозбанка в этом направлении существенна», — отметил Евгений Лещенко.

«Банк активно развивает и нефинансовые форматы поддержки для настоящих и будущих аграриев, уже успешно работают такие проекты, как „Школа фермера“ и „Вкусная пятница“, маркетплейс Свое Родное и цифровая платформа „Я в Агро“. При этом Новосибирская область часто выступает пилотным регионом для старта наших инициатив, а это значит, региональные фермеры одними из первых получают все преимущества сотрудничества с Россельхозбанком», — рассказала Наталия Конкина.

Участники встречи также обсудили возможность создания комплексного продукта для развития системы среднего профессионального образования в регионе на примере действующего мультиформатного кампусного проекта для студентов и преподавателей Новосибирского государственного аграрного университета. Проект был запущен Россельхозбанком в 2021 году и уже доказал свое удобство и эффективность.

В завершение встречи участники подвели итоги совместной работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала действия программы более 4 тысяч новосибирцев смогли улучшить свои жилищные условия и переехать на постоянное проживание в более экологически чистые районы области. С 2020 по 2023 годы Россельхозбанк в регионе направил на эти цели более 10 млрд рублей, Новосибирская область стабильно входит в топ-5 регионов-лидеров по объемам выдачи сельской ипотеки.

«Мы готовы предложить нашим клиентам конгломерат финансовых инструментов и отраслевой экспертизы в сегменте АПК, современные онлайн-сервисы и традиционное обслуживание в режиме офлайн. Уровень охвата сельских территорий в Новосибирской области составляет 100%», — подытожила Наталия Конкина.

Подпишитесь
Главное из итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова в 2023 году
Сегодня, 06:16
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Сегодня, 04:11
Ситуацию с Четвертым мостом в Новосибирске прокомментировал губернатор
Сегодня, 05:40
Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024
Сегодня, 09:58
Кадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников
Сегодня, 05:33
В новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» проведут чемпионат с дружественными странами
Сегодня, 05:57