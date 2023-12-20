РСХБ усилит поддержку сельских территорий и фермерства Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Стороны обсудили перспективы развития агросектора области в 2024 году и подвели итоги взаимодействия в уходящем году.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам развития сотрудничества с малыми формами хозяйствования — фермерами региона, в том числе в рамках льготного кредитования, перспективам реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также форматам поддержки профессиональных кадров для сегмента АПК.
«На сегодняшний день фермеры — ключевые клиенты. Для малых форм есть и меры финансовой поддержки, в том числе по льготным государственным программам, и целый комплекс обучающих мероприятий и цифровых сервисов для развития бизнеса. Важно продолжать работу в рамках льготного оборотного и инвестиционного кредитования, чтобы поддержать аграриев в их текущих и долгосрочных проектах. Поддержка Россельхозбанка в этом направлении существенна», — отметил Евгений Лещенко.
«Банк активно развивает и нефинансовые форматы поддержки для настоящих и будущих аграриев, уже успешно работают такие проекты, как „Школа фермера“ и „Вкусная пятница“, маркетплейс Свое Родное и цифровая платформа „Я в Агро“. При этом Новосибирская область часто выступает пилотным регионом для старта наших инициатив, а это значит, региональные фермеры одними из первых получают все преимущества сотрудничества с Россельхозбанком», — рассказала Наталия Конкина.
Участники встречи также обсудили возможность создания комплексного продукта для развития системы среднего профессионального образования в регионе на примере действующего мультиформатного кампусного проекта для студентов и преподавателей Новосибирского государственного аграрного университета. Проект был запущен Россельхозбанком в 2021 году и уже доказал свое удобство и эффективность.
В завершение встречи участники подвели итоги совместной работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала действия программы более 4 тысяч новосибирцев смогли улучшить свои жилищные условия и переехать на постоянное проживание в более экологически чистые районы области. С 2020 по 2023 годы Россельхозбанк в регионе направил на эти цели более 10 млрд рублей, Новосибирская область стабильно входит в топ-5 регионов-лидеров по объемам выдачи сельской ипотеки.
«Мы готовы предложить нашим клиентам конгломерат финансовых инструментов и отраслевой экспертизы в сегменте АПК, современные онлайн-сервисы и традиционное обслуживание в режиме офлайн. Уровень охвата сельских территорий в Новосибирской области составляет 100%», — подытожила Наталия Конкина.