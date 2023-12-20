Школьница провалилась в яму в Новосибирске — ответит департамент мэрии

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку по информации о падении ребенка в яму на Южно-Чемском жилмассиве. Ребенок скатился с оврага и не смог выбраться из ямы самостоятельно. Местные жители и бригада скорой помощи оказали пострадавшей помощь.
Яма, в которую упал ребенок, находится на муниципальном земельном участке. На территории не были приняты меры по ограждению и устранению ям и неровностей. Причем рядом с этим участком находится детский сад, а также жилые дома.
Такое небрежное содержание муниципального земельного участка нарушает основные принципы обеспечения здоровья горожан. Прокуратура направила представление начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска о принятии мер для устранения выявленных нарушений.