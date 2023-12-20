Снег за 690 тысяч закупает мэрия для фестиваля снежных скульптур в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Заказчиком является МАУ «Дирекция городских программ». В этом году на конкурсе снежной скульптуры участие примут мастера из разных городов, включая Якутию, Луганск, Омск, Новосибирск, Москву, Хабаровск, Тыву и Санкт-Петербург.
Подрядчик должен будет предоставить 12 трехметровых и 20 полутораметровых кубических заготовок для снежных фигур до 27 декабря 2023 года. Снег должен быть чистым, без всякого мусора или грязи.
Максимальная стоимость контракта составляет 690 135,07 рублей. В случае победы на аукционе, победитель также будет отвечать за уборку территории парка во время фестиваля и демонтаж снежных фигур после него. Демонтаж должен быть завершен до 10 февраля.