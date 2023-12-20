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Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ

Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ

20 декабря 2023, 05:50
Фото: atas.info
В ходе итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о сроках окончания строительства шести школ в городе.

Глава региона сообщил, что завершение строительства шести школ в городе планируется к сентябрю 2024 года, несмотря на проблемы со строительной компанией и банкротством подрядчиков.

Выяснилось, что у нескольких школ были проблемы с фундаментами, которые пришлось перестраивать. Травников отметил, что эта проблема вызвана ошибками частного партнера, который надеялся сэкономить на материалах и проектных решениях, не получив при этом необходимых экспертных подтверждений.

Часть школ планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю 2024 года. Однако губернатор подчеркнул, что есть определенные риски, связанные с возможным банкротством подрядчиков, которые могут повлиять на сроки завершения работ.

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#Новосибирск#Школа#Строительство#Концессия#Эмилия Губарева#Эксплуатация#Экспертиза
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