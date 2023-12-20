Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Глава региона сообщил, что завершение строительства шести школ в городе планируется к сентябрю 2024 года, несмотря на проблемы со строительной компанией и банкротством подрядчиков.
Выяснилось, что у нескольких школ были проблемы с фундаментами, которые пришлось перестраивать. Травников отметил, что эта проблема вызвана ошибками частного партнера, который надеялся сэкономить на материалах и проектных решениях, не получив при этом необходимых экспертных подтверждений.
Часть школ планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю 2024 года. Однако губернатор подчеркнул, что есть определенные риски, связанные с возможным банкротством подрядчиков, которые могут повлиять на сроки завершения работ.