Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ

Выяснилось, что у нескольких школ были проблемы с фундаментами, которые пришлось перестраивать. Травников отметил, что эта проблема вызвана ошибками частного партнера, который надеялся сэкономить на материалах и проектных решениях, не получив при этом необходимых экспертных подтверждений.