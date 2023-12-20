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ЛДС вовремя не сдали

Строителей нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске раскритиковал Андрей Травников

20 декабря 2023, 07:07
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ЛДС вовремя не сдали
Андрей Травников, губернатор региона, высказал свое недовольство по поводу строителей, которые занимались возведением нового ЛДС в Новосибирске. Отвечая на вопрос о шести новых школах в городе, он упомянул компанию, ответственную за строительство.

Губернатор подчеркнул, что власти приняли более жесткую позицию в этой ситуации. Он отметил, что частный партнер, который был выбран для строительства, полагался на простые решения и возможность экономии при изменении проекта. В то же время, власти предупредили его еще весной, что любые изменения должны быть подтверждены Главгосэкспертизой и скорее всего не будут одобрены.

Для строительства одной из школ подрядчик сделал фундамент по измененному проекту, но специалисты госэкспертизы его не одобрили. Это привело к необходимости собирать конструкцию заново. Планируется, что часть из шести новых школ будет готова к 1 сентября 2024 года, но возможны изменения в планах.

Ранее, по словам Андрея Травникова, было решено позволять подрядчикам доводить проекты до конца, даже если это требовало усилий и дополнительных затрат. Например, новая ледовая арена. В настоящий момент власти принимают более жесткую позицию и, если подрядчик не выполнил свои обязательства, то его не «вытягивают за уши, не смог, так не смог».

Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ
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#Новосибирск#ЛДС#Школы#Эмилия Губарева#Подрядчик#Ледовая арена#Эксплуатация#Строители
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