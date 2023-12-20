Строителей нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске раскритиковал Андрей Травников

Губернатор подчеркнул, что власти приняли более жесткую позицию в этой ситуации. Он отметил, что частный партнер, который был выбран для строительства, полагался на простые решения и возможность экономии при изменении проекта. В то же время, власти предупредили его еще весной, что любые изменения должны быть подтверждены Главгосэкспертизой и скорее всего не будут одобрены.