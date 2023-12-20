Строителей нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске раскритиковал Андрей Травников

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Губернатор подчеркнул, что власти приняли более жесткую позицию в этой ситуации. Он отметил, что частный партнер, который был выбран для строительства, полагался на простые решения и возможность экономии при изменении проекта. В то же время, власти предупредили его еще весной, что любые изменения должны быть подтверждены Главгосэкспертизой и скорее всего не будут одобрены.
Для строительства одной из школ подрядчик сделал фундамент по измененному проекту, но специалисты госэкспертизы его не одобрили. Это привело к необходимости собирать конструкцию заново. Планируется, что часть из шести новых школ будет готова к 1 сентября 2024 года, но возможны изменения в планах.
Ранее, по словам Андрея Травникова, было решено позволять подрядчикам доводить проекты до конца, даже если это требовало усилий и дополнительных затрат. Например, новая ледовая арена. В настоящий момент власти принимают более жесткую позицию и, если подрядчик не выполнил свои обязательства, то его не «вытягивают за уши, не смог, так не смог».