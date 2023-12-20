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Работнику «РЖД» отрезало руку

В Новосибирске РЖД заставили выплатить компенсацию за отрезанную руку машиниста

20 декабря 2023, 06:10
Фото: 1MI
Работнику «РЖД» отрезало руку

Новосибирский машинист получит частичную компенсацию за отрезанную руку

В Новосибирске суд отклонил апелляцию представителей компании «РЖД». Они просили уменьшить размер моральной компенсации травмированному сотруднику.

Несчастный случай произошел в 2007 году. Машинист Виталий Л. получил производственную травму, в котельной ему отрезало руку. Позже он потребовал с «РЖД» 2 миллиона рублей в качестве компенсации.

Поскольку пострадавший обратился за помощью только чсерез шестнадцать лет, сумму ущерба уменьшили до 650 тысяч рублей. Но и эта сумма не устроила ответчика.

«ОАО „РЖД“ настаивало на снижении суммы компенсации в два раза. Коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Суд#Компенсация#Травма#РЖД#Александр Ляхов
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