В Новосибирске РЖД заставили выплатить компенсацию за отрезанную руку машиниста

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Несчастный случай произошел в 2007 году. Машинист Виталий Л. получил производственную травму, в котельной ему отрезало руку. Позже он потребовал с «РЖД» 2 миллиона рублей в качестве компенсации.
Поскольку пострадавший обратился за помощью только чсерез шестнадцать лет, сумму ущерба уменьшили до 650 тысяч рублей. Но и эта сумма не устроила ответчика.
«ОАО „РЖД“ настаивало на снижении суммы компенсации в два раза. Коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».