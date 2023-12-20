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Новосибирцы увидели новый фильм Мартина Скорсезе

В Новосибирске тайно показали новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

20 декабря 2023, 13:30
Фото: globallookpress.com
Новосибирцы увидели новый фильм Мартина Скорсезе

В Новосибирске прошли показы новой ленты Мартина Скорсезе

В новосибирских кинотеатрах неофициально показали новый фильм американского режиссера Мартина Скорсезе — драму «Убийцы полной луны». Главные роли в ленте сыграли Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо.

Фильм Мартина Скорсезе уже называют одним из лучших фильмов уходящего года. Сюжет связан с нахождением нефти на землях индейского племени осейдж. После этого коренных жителей Америки начинают убивать, что привлекает внимание ФБР.

Название фильма связано с «цветочной луной» — расцветом цветов мае во время полнолуния. Из-за палящего солнца растения мгновенно погибают. Сюжет драмы Скорсезе основан на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Кино#Фильм#Александр Ляхов
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