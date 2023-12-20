В Новосибирске тайно показали новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Фильм Мартина Скорсезе уже называют одним из лучших фильмов уходящего года. Сюжет связан с нахождением нефти на землях индейского племени осейдж. После этого коренных жителей Америки начинают убивать, что привлекает внимание ФБР.
Название фильма связано с «цветочной луной» — расцветом цветов мае во время полнолуния. Из-за палящего солнца растения мгновенно погибают. Сюжет драмы Скорсезе основан на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».
Напомним, что 21 декабря выйдет последняя серия «Слова пацана».