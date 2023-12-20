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В новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» проведут чемпионат с дружественными странами

В новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» проведут чемпионат с дружественными странами

20 декабря 2023, 05:57
Фото: atas.info
Первый чемпионат после открытия нового ЛДС в Новосибирске проведут в 2024 году, о чем сообщил губернатор Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

После отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в России, на новой ледовой арене в Новосибирске планируется провести крупный международный турнир.

Соревнования планируют на весну 2024 года. При этом чемпионат будет проводиться только с дружественными странами.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отменила Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.

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