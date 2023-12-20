В новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» проведут чемпионат с дружественными странами

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
После отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в России, на новой ледовой арене в Новосибирске планируется провести крупный международный турнир.
Соревнования планируют на весну 2024 года. При этом чемпионат будет проводиться только с дружественными странами.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отменила Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.