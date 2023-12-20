В новосибирском ТЦ избили мужчину

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В региональных СМИ сообщается, что избиение могло произойти в районе площади Карла Маркса. Толпа людей якобы нанесла удары мужчине в одном из торговых центров. Было ли это непосредственно в здании или на входе, неизвестно.
В полиции подтвердили информацию.
«Сообщение о конфликте поступило вечером 19 декабря. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили возможных участников. По данному факту проводится проверка», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.
При этом обращения за медицинской помощью не зарегистрированы.