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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 12:17

Избиение могло произойти в районе площади Карла Маркса

В новосибирском ТЦ избили мужчину

20 декабря 2023, 11:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Избиение могло произойти в районе площади Карла Маркса

В Новосибирске мужчину избили в ТЦ на площади Карла Маркса

В торговом центре на площади Карла Маркса избили мужчину. Причины конфликта пока неизвестны.

В региональных СМИ сообщается, что избиение могло произойти в районе площади Карла Маркса. Толпа людей якобы нанесла удары мужчине в одном из торговых центров. Было ли это непосредственно в здании или на входе, неизвестно.

В полиции подтвердили информацию.

«Сообщение о конфликте поступило вечером 19 декабря. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили возможных участников. По данному факту проводится проверка», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом обращения за медицинской помощью не зарегистрированы.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Нападение#Избиение#Александр Ляхов
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