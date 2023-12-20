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Published Сегодня, 09:58

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Топ-8 советов для сохранения бюджета

Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024

20 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI
Топ-8 советов для сохранения бюджета

Эксперты рассказали, как сэкономить на подготовке к Новому году

Стоимость подготовки к Новому году, по разным оценкам, может составить 10-35 тысяч рублей — зависит от аппетитов каждой семьи. Как не выйти за рамки возможного бюджета и остаться при деньгах в январские праздники? Atas.Info собрал рекомендации, которые позволят сэкономить при подготовке к празднику.

Спланируйте все покупки заранее

Самый главный принцип экономии не только перед Новым годом, но и в бытовой жизни — составление списков и планирование бюджета заранее. Во время похода в магазин без четких пунктов легко набрать лишнего.

«Спонтанные траты можно избежать при четком плане. Особенно удобно будет, если для затрат перед Новым годом вы заведете отдельную карту или электронный кошелек — на него следует положить определенную сумму, которую вы потратите на покупки и подарки», — советует менеджер по продажам финтех-компании ЮMoney Лена Петросян.

Ни в коем случае не совершайте импульсивные покупки, если хотите оставить свой кошелек в целости и сохранности. Во время походов по магазинам мы часто руководствуемся внезапными позывами, желаниями купить какую-то яркую безделушку, экзотический продукт или дорогой подарок. Часто этому способствует реклама, старайтесь ее игнорировать.

Спланируйте все покупки заранееСпланируйте все покупки заранее
Спланируйте все покупки заранее
Фото: 1MI

Закупайтесь в разных магазинах

Не ходите за покупками в один магазин. Где-то дешевле будет приобрести курицу, где-то — икру, а, например, фрукты вообще лучше будет взять на рынке.

«Покупайте мясо в одном месте, консервы — в другом. В разных сетках всегда можно найти скидки на разные товары. Не упускайте возможность взять товары по акции», — рекомендует эксперт ресторанного бизнеса Наталья Гоголева.

При этом смотрите на ценники внимательно. Желтый цвет не всегда означают низкую стоимость. Зачастую компании используют такой прием как маркетинговый ход.

Закупайтесь в разных магазинахЗакупайтесь в разных магазинах
Закупайтесь в разных магазинах
Фото: 1MI

Поезжайте на дачу или к маме

Удивительно, но иногда Новый год будет выгоднее отметить не у себя дома. В этом плане повезло, например, дачникам. В первую очередь потому, что можно сэкономить на праздничном столе. Многие дачники отказываются от бутербродов с икрой и многочисленных салатах, отдавая предпочтение соленьям, замороженным грибам и ягодам.

«Большая часть продуктов лежит у дачников в погребе — даже свой алкоголь! — говорит Гоголева. — Как минимум можно сэкономить, спросив соленья у мамы, бабушки или мамы друга. Часто у таких хозяек этого добра навалом и они с удовольствием поделятся или отдадут продукты бесплатно».

А еще дешевле будет отпраздновать Новый год вместе со своей мамой — или семьей, кому как угодно. Помогите родителям на кухне, с украшением елки. В такой ситуации потратиться можно будет только на подарок.

Поезжайте на дачу или к мамеПоезжайте на дачу или к маме
Поезжайте на дачу или к маме
Фото: 1MI

Празднуйте с коллективом

Еще один вариант того, где и с кем отметить Новый год бюджетно — собраться большой компанией с друзьями, коллегами или той же семьей. Гораздо выгоднее, когда покупается одна елка на 15 человек, чем столько же деревьев в каждый дом.

«Скидывайтесь на праздничный стол с друзьями или пусть каждый принесет на тусовку одно блюдо — салат, закуски, вино. Так реально выйдет дешевле, чем собирать стол с нуля. Советую отмечать новый год у себя дома, тогда вся еда и алкоголь, которую принесут, останется у вас», — отмечает ресторанный эксперт.
Празднуйте с коллективомПразднуйте с коллективом
Празднуйте с коллективом
Фото: Midjourney

Сыграйте в тайного Деда Мороз

Этот вариант вам подходит, если есть желание сэкономить на подарках. Причем подходит он не только для рабочих коллективов, но и для компаний друзей, семей. Вместо того, чтобы каждому знакомому делать презент, организуйте игру.

Правила просты: каждый пишет на бумаге свое имя. Листочки скидываются в общую емкость. Каждый участник вытягивает случайную бумажку. В итоге вы дарите подарок только тому, чье имя вам попалось. Так каждый в компании получит сюрприз и не потратит много денег.

Сыграйте в тайного Деда МорозСыграйте в тайного Деда Мороз
Сыграйте в тайного Деда Мороз
Фото: 1MI

Откажитесь от платной упаковки подарков

Деньги можно экономить даже на самых простых. Банальное «сделай подарок своими руками» уже всем известно. Попробуйте отказаться от платной упаковки

«Купите красивую бумагу и попробуйте самостоятельно все упаковать. Это и способ немного сэкономить, и хороший ингредиент праздничного настроения»,  — отмечает Лена Петросян.

Или же сделайте упаковку оригинальной. Вы пробовали обернуть подарок, например, в газету? Или в пупырчатую пленку — она точно порадует близкого человека, может, даже больше чем яркий глянец.

Откажитесь от платной упаковки подарковОткажитесь от платной упаковки подарков
Откажитесь от платной упаковки подарков
Фото: 1MI

Не готовьте много

Классический совет — не воспринимайте новогодний ужин как пир. Все-таки он так и остается ужином. Поэтому не стоит готовить десяток салатов, несколько видов горячего и десерт в придачу. Особенно если вы празднуете в узком семейном кругу.

«Майонезные салаты не хранятся долго, а горячие блюда уже не кажутся такими вкусными, когда постоят в холодильнике. Вообще часто до горячего даже не доходит. Предлагаю сделать один, максимум два салата, побольше закусок, мандарины и алкоголь», — рекомендует Гоголева.

Не желательно делать все яства тазами. Рассчитайте оптимальное количество блюда, исходя из количества гостей. Кроме того, опросите тех, кто будет за столом — может, совсем никто не захочет есть селедку под шубой или курицу с ананасами.

Не готовьте многоНе готовьте много
Не готовьте много
Фото: Midjourney

Откажитесь от елки

Да-да! Как бы кощунственно это не звучало для русского человека, но стильный и бюджетный Новый год можно организовать без традиционного праздничного дерева. В интернете можно найти большое количество аналогов елки. Попробуйте выехать за город, собрать большие старые ветки березы. Потом их можно покрыть серебряной или золотой краской, и украсить все однотонными шарами.

Откажитесь от елкиОткажитесь от елки
Откажитесь от елки
Фото: 1MI

Помните, что веселый и яркий Новый год можно организовать даже без больших средств в кармане. Самое главное — соблюдайте элементарные принципы планирования и всегда ищите альтернативные варианты.

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