Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024

Да-да! Как бы кощунственно это не звучало для русского человека, но стильный и бюджетный Новый год можно организовать без традиционного праздничного дерева. В интернете можно найти большое количество аналогов елки. Попробуйте выехать за город, собрать большие старые ветки березы. Потом их можно покрыть серебряной или золотой краской, и украсить все однотонными шарами.