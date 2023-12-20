Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Самый главный принцип экономии не только перед Новым годом, но и в бытовой жизни — составление списков и планирование бюджета заранее. Во время похода в магазин без четких пунктов легко набрать лишнего.
«Спонтанные траты можно избежать при четком плане. Особенно удобно будет, если для затрат перед Новым годом вы заведете отдельную карту или электронный кошелек — на него следует положить определенную сумму, которую вы потратите на покупки и подарки», — советует менеджер по продажам финтех-компании ЮMoney Лена Петросян.
Ни в коем случае не совершайте импульсивные покупки, если хотите оставить свой кошелек в целости и сохранности. Во время походов по магазинам мы часто руководствуемся внезапными позывами, желаниями купить какую-то яркую безделушку, экзотический продукт или дорогой подарок. Часто этому способствует реклама, старайтесь ее игнорировать.
Не ходите за покупками в один магазин. Где-то дешевле будет приобрести курицу, где-то — икру, а, например, фрукты вообще лучше будет взять на рынке.
«Покупайте мясо в одном месте, консервы — в другом. В разных сетках всегда можно найти скидки на разные товары. Не упускайте возможность взять товары по акции», — рекомендует эксперт ресторанного бизнеса Наталья Гоголева.
При этом смотрите на ценники внимательно. Желтый цвет не всегда означают низкую стоимость. Зачастую компании используют такой прием как маркетинговый ход.
Удивительно, но иногда Новый год будет выгоднее отметить не у себя дома. В этом плане повезло, например, дачникам. В первую очередь потому, что можно сэкономить на праздничном столе. Многие дачники отказываются от бутербродов с икрой и многочисленных салатах, отдавая предпочтение соленьям, замороженным грибам и ягодам.
«Большая часть продуктов лежит у дачников в погребе — даже свой алкоголь! — говорит Гоголева. — Как минимум можно сэкономить, спросив соленья у мамы, бабушки или мамы друга. Часто у таких хозяек этого добра навалом и они с удовольствием поделятся или отдадут продукты бесплатно».
А еще дешевле будет отпраздновать Новый год вместе со своей мамой — или семьей, кому как угодно. Помогите родителям на кухне, с украшением елки. В такой ситуации потратиться можно будет только на подарок.
Еще один вариант того, где и с кем отметить Новый год бюджетно — собраться большой компанией с друзьями, коллегами или той же семьей. Гораздо выгоднее, когда покупается одна елка на 15 человек, чем столько же деревьев в каждый дом.
«Скидывайтесь на праздничный стол с друзьями или пусть каждый принесет на тусовку одно блюдо — салат, закуски, вино. Так реально выйдет дешевле, чем собирать стол с нуля. Советую отмечать новый год у себя дома, тогда вся еда и алкоголь, которую принесут, останется у вас», — отмечает ресторанный эксперт.
Этот вариант вам подходит, если есть желание сэкономить на подарках. Причем подходит он не только для рабочих коллективов, но и для компаний друзей, семей. Вместо того, чтобы каждому знакомому делать презент, организуйте игру.
Правила просты: каждый пишет на бумаге свое имя. Листочки скидываются в общую емкость. Каждый участник вытягивает случайную бумажку. В итоге вы дарите подарок только тому, чье имя вам попалось. Так каждый в компании получит сюрприз и не потратит много денег.
Деньги можно экономить даже на самых простых. Банальное «сделай подарок своими руками» уже всем известно. Попробуйте отказаться от платной упаковки
«Купите красивую бумагу и попробуйте самостоятельно все упаковать. Это и способ немного сэкономить, и хороший ингредиент праздничного настроения», — отмечает Лена Петросян.
Или же сделайте упаковку оригинальной. Вы пробовали обернуть подарок, например, в газету? Или в пупырчатую пленку — она точно порадует близкого человека, может, даже больше чем яркий глянец.
Классический совет — не воспринимайте новогодний ужин как пир. Все-таки он так и остается ужином. Поэтому не стоит готовить десяток салатов, несколько видов горячего и десерт в придачу. Особенно если вы празднуете в узком семейном кругу.
«Майонезные салаты не хранятся долго, а горячие блюда уже не кажутся такими вкусными, когда постоят в холодильнике. Вообще часто до горячего даже не доходит. Предлагаю сделать один, максимум два салата, побольше закусок, мандарины и алкоголь», — рекомендует Гоголева.
Не желательно делать все яства тазами. Рассчитайте оптимальное количество блюда, исходя из количества гостей. Кроме того, опросите тех, кто будет за столом — может, совсем никто не захочет есть селедку под шубой или курицу с ананасами.
Да-да! Как бы кощунственно это не звучало для русского человека, но стильный и бюджетный Новый год можно организовать без традиционного праздничного дерева. В интернете можно найти большое количество аналогов елки. Попробуйте выехать за город, собрать большие старые ветки березы. Потом их можно покрыть серебряной или золотой краской, и украсить все однотонными шарами.
Помните, что веселый и яркий Новый год можно организовать даже без больших средств в кармане. Самое главное — соблюдайте элементарные принципы планирования и всегда ищите альтернативные варианты.