Яму так и не огородили после падения школьницы в Новосибирске

В ЖК «Матрешкин двор» новосибирцы обратили внимание на то, что яма, в которую провалилась школьница, до сих пор не огорожена. Строители ГК «Дискус» не закрыли котлован возле детского сада №53 и школы №217, где произошел инцидент.