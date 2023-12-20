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Published Сегодня, 04:35

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Девочка едва не замерзла

Яму так и не огородили после падения школьницы в Новосибирске

20 декабря 2023, 04:35
Фото: 1MI
Девочка едва не замерзла
В Новосибирске до сих пор не огородили яму, в которую провалилась девочка и едва не отморозила пальцы.

В ЖК «Матрешкин двор» новосибирцы обратили внимание на то, что яма, в которую провалилась школьница, до сих пор не огорожена. Строители ГК «Дискус» не закрыли котлован возле детского сада №53 и школы №217, где произошел инцидент.

На месте происшествия только убрали булыжники, пишет Сиб.фм. Напомним, что девочка пролежала в яме продолжительное время. У нее замерзли ноги и руки. Помогли ей выбраться неравнодушные очевидцы.

После случившегося прокуратура Кировского района начала проверку, чтобы выяснить, как появилась эта яма на пустыре и кто должен нести ответственность за ее содержание.

Школьница из Новосибирска провалилась в яму в ЖК «Матрешкин двор»
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