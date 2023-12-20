Яму так и не огородили после падения школьницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В ЖК «Матрешкин двор» новосибирцы обратили внимание на то, что яма, в которую провалилась школьница, до сих пор не огорожена. Строители ГК «Дискус» не закрыли котлован возле детского сада №53 и школы №217, где произошел инцидент.
На месте происшествия только убрали булыжники, пишет Сиб.фм. Напомним, что девочка пролежала в яме продолжительное время. У нее замерзли ноги и руки. Помогли ей выбраться неравнодушные очевидцы.
После случившегося прокуратура Кировского района начала проверку, чтобы выяснить, как появилась эта яма на пустыре и кто должен нести ответственность за ее содержание.