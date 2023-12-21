Бассейн СКА в Новосибирске начнет работу в феврале 2024 года

Возведение нового корпуса бассейна площадью более 5 300 кв. м. с восемью плавательными дорожками длиной 50 метров началось после сноса старого здания в феврале 2021 года. В спортивном комплексе помимо бассейна предусмотрен игровой зал, тренажёрный зал и зал для общефизической подготовки, что позволит вести полноценный тренировочный процесс.