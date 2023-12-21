Бассейн СКА в Новосибирске начнет работу в феврале 2024 года

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Бассейн СКА откроется после реконструкции соревнованиями пловцов в феврале 2024 года, сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Строительные и отделочные работы должны быть завершены в ближайшие дни, спортивный комплекс планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
«Водичка налита, все держится, никуда не вытекает. Отделочные работы завершаются, все системы смонтированы. Штурм идет», — сказал Колмаков в пресс-центре ТАСС в четверг, 21 декабря.
Ранее предполагалось, что спорткомплекс будет введен в эксплуатацию в 2022 году.
Возведение нового корпуса бассейна площадью более 5 300 кв. м. с восемью плавательными дорожками длиной 50 метров началось после сноса старого здания в феврале 2021 года. В спортивном комплексе помимо бассейна предусмотрен игровой зал, тренажёрный зал и зал для общефизической подготовки, что позволит вести полноценный тренировочный процесс.