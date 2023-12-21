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Пока фотография академика висит в галерее портретов почетных жителей в подземном переходе на площади Ленина

Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»

21 декабря 2023, 06:01
Фото: atas.info
Пока фотография академика висит в галерее портретов почетных жителей в подземном переходе на площади Ленина

В Новосибирске экс-председателя СО РАН Асеева лишили звания почетного жителя

Горсовет Новосибирска практически единогласно проголосовал за лишение почетного звания бывшего председателя СО РАН, осужденного за крупное мошенничество

Из 42 депутатов горсовета Новосибирска, присутствовавших на очередной сессии 21 декабря, 34 проголосовало за лишения звания «Почетный житель» академика РАН Александра Асеева. Один депутат высказался против такого решения. Остальные не стали принимать участия в голосовании.

Как пояснил заместитель мэр Геннадий Захаров, подобное развитие событий предусмотрено регламентом присвоения звания «Почетный житель Новосибирска» в случае, если в отношении носителя титула вступил в силу обвинительный приговор суда.

В начале сессии депутат Антон Тыртышный предложил снять с повестки вопрос о лишении Асеева почетного звания, поскольку на судебное решение в отношении академика подана апелляция, но коллеги его не поддержали.

Ранее учёные СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших был, в том числе, ректор НГУ Михаил Федорук.

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Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.

В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.

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Фото: atas.info

Звание «Почетный житель Новосибирска» присваивается решением Совета депутатов «за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города Новосибирска, а также за иные заслуги перед городом Новосибирском».

На текущий момент ежемесячная выплата из городского бюджета обладателю почетного звания составляет 49,1 тысячу рублей.

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Впервые звания «Почетный гражданин Новониколаевска» 3 мая 1910 года был удостоен Николай Гондатти, губернатор Томской губернии, за многочисленные заслуги в оказании помощи городу после пожара в мае 1909 года. Традиция почетного гражданства, существовавшая в дореволюционной России, была возрождена в Новосибирске в 1967 году. Всего почётного звания были удостоены 53 жителя города.

Среди них девять академиков — Михаил Лаврентьев, Андрей Трофимук, Евгений Мешалкин, Валентин Коптюг, Влаиль Казначеев, Николай Добрецов, Александр Скринский, Юрий Ершов и Александр Асеев.

Последний раз почетного звания десять новосибирцев были удостоены в мое 2023 года, среди них двое посмертно — бывший директор Новосибирского приборостроительного завода и производственного объединения «Новосибирский приборостроительный завод» Борис Галущак и один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк.

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#Новосибирск#Горсовет#Лишение#Академик#Почетный житель#Александр Асеев
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