Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»

В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.