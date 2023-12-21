Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:16
17 декабря завершились довыборы в горсовет Новосибирска на округах №40 и №41. По итогам новыми депутатами стали члены «Единой России» Андронова Анастасия и Александр Быковский. Они заняли места уехавших из России депутатов Хельги Пироговой* и Сергея Бойко*, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.
Во время сессии депутат Александр Бурмистров потребовал обсудить вопрос итогов довыборов. По его словам, результаты сфальсифицированы, на участках не была проведена необходимая работа, а новыми депутатами стали помощники действующего депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который, считает Бурмистров, через политику лоббирует интересы своей строительной компании «Расцветай».
У меня для вас плохие новости. Выборы стали нагло фальсифицироваться. Конкретный самый наглядный пример — округ №40, участок №1818. На нём не дежурили, как это было раньше, ни работники полиции, ни представители Избиркома. Нет понимания, была ли видеозапись, как контролировались сейф-пакеты.
Цифры: кандидат от КПРФ — 64 голоса (13%), кандидат, известный как помощник депутата Госдумы Савельева — 420 голосов (85%). По голосам на данном участке это больше, чем у избранного в сентябре губернатора и суммарно всех его оппонентов, это больше чем у президента РФ Владимира Путина, 68%. Уже большее число избирателей с этого участка поставили подпись, что фактически в период с 15 по 17 декабря, что проголосовали — то есть протокольно одна цифра, а фактически проголосовавших уже больше. Сбор подписей на участке продолжается, и всё больше людей подтверждают, что их обманули. Что это значит? Горизбирком ликвидировали, а вслед за ним и честные выборы. Ночью у любого депутата могут изъять сейф-пакеты с результатами и заменить их, обнулить многолетнюю работу и поддержку избирателей на территории.
Это подрыв доверия в принципе к выборам в городе Новосибирска. Голосуй, не голосуй — получишь то, что нарисуют. Для чего эти провокации в преддверье выборов президента в третьем городе страны? Мы просим администрацию президента, руководство ФСБ, следственного комитета, все компетентные округи, министра региональной политики включиться в ситуации на округе №40. Мы требуем возбуждения уголовных дел, отмены выборы по тем участкам, где выборы явно фальсифицируют, мы требуем уважения к избирателям.
В Новосибирске складывается практика, где можно рисовать результаты. Аннулируется выборная система в Новосибирске. Вопрос касается будущего каждого присутствующего здесь депутата.
(договорить депутат не успел, его микрофон отключили)
Когда вы наконец поймёте, что, поставив в частном секторе машину, на которой написано «Один голос — три литра», нельзя добиться аномальных результатов. Результат тот, который есть сегодня на избирательных участках — это работа ежемесячная, кропотливая. Наш кандидат во время выборов похудел на 30 кг. Это значит, что она работала 24 на 7. Недостаточно иметь ресурс мэрии Новосибирска. Поэтому примите с достоинством ваш проигрыш уже, вы же мужики. Сделайте работу над ошибками и прекратите эти сопли распускать.
Коммунисты-анархисты, что имею вам сказать. Вы в попытках найти ответы на все вопросы задайте себе главный: почему этих поствыборных воплей нет ни у каких других кандидатов. Их нет, потому что все трезво оценивали шансы на победу. Вы в своих листовках, как обычно, всех победили. А когда облажались, начинаете спешно искать виноватых. Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Это далеко не последние выборы, которые вы проиграли. Ближайшие выборы, которые вы проиграете, в 2025 году будут. Дело здесь не в сейф-пакетах. Вы концентрируете внимание не на том абсолютно, уводите внимание в иную плоскость. Пытаетесь оправдаться за свои промахи.
Товарищ Бурмистров, у вас есть наблюдатели. Поставьте вокруг сейфа, пусть стоит. Где ваш коммунист, который ответственен и готов не спать сутки? Вокруг школы ночью поставьте их. Тон задает Александр Бурмистров — опять свел все к «Расцветаю», монополии. У вас другие темы есть? Вызывайте спецназ ФСБ, Ложкина (главный архитектор города — прим. ред.) охранять. Кто его убить собрался? Вы почему эту напыщенность придаете на камеры? Сосредоточьтесь на другом. Идите работайте на избирательном округе. У вас целый мэр 10 лет сидит, город у вас 10 лет. На выборах побеждает тот, кто больше всего мобилизует своих избирателей. Вы мобилизовали меньше всего. Вот и весь ответ.
Ну давайте обсудим на сессии все! Как вы выборы покупали, у вас не получилось — стояла машина, разливала избирателям. Обсудим, как Георгий Андреев кидался на председателя УИК, бейджик сорвал. Что же вы про себя молчите? Все рассказывайте.
Хочу отметить, что кандидаты, связанные с депутатом Госдумы Савельевым, проиграли потому, что наших депутатов не допустили до выборов. Когда моему помощнику вдруг заявили, что он экстремист. Я не была на выборах, я смотрела со стороны. И знаете, что меня зацепило больше всего? Когда председатель УИКа у себя в соцсетях пишет о том, что она помощник Госдумы Савельева. Извинит, это как у нас председатели, которые связаны с кандидатами, вдруг становятся председателями. Всегда у нас разводили таких людей. А тут представители Савельева становятся председателями! Савельев в 2025 году везде расставит своих помощников! Вы этим нам пытаетесь угрожать, когда говорите, что в 2025 году власть захватите. Я бы хотела, чтобы все-таки Избирком разобрался в этой ситуации. На мой взгляд, она не допустима.
Хочу начать с благодарности Евгению Лебедеву. У нас ситуация следующая: математика интересная. Когда вы шли в губернаторы, на этом же участке голосов было получено больше, чем на все округе №40. Если на участке №1818 было получено 36 голосов, то на всем округе — 34 голоса. И вы правильно задаете вопрос, почему же кроме КПРФ больше никто не возмущается. Почему рейтинг партии рухнул на отдельно взятой территории с 9% до 0,64%. Просто-напросто ЛДПР уничтожили.
Кто в политики больше пяти лет знает, что начиная с 00-х годов у нас бывало разное, в том числе вопросы о честности выборов. И тогда мы пришли к тому, что выборы — это действительно не волеизъявление, а результат того, кто как мобилизует избирателей.
Скажу за ситуацию, которую лично я совершил. Я доверился вам, товарищ Клюзов (министр региональной политики — прим. ред.). Лично вам. В данный момент мы сейчас получили фактически то, что ни один житель Новосибирска не может быть уверен, что его голос будет защищен. Я пришел на избирательный участок, и увидел там помощницу Савельева. Я вышел с этого избирательного участка, написал два заявления в полицию и подам сейчас три иска в суд.
Дискуссия приняла характер бессодержательный. Она втягивает все больше новых людей, принимает личностный характер. Обращаюсь к вам как мэр, не как представитель партии. У нас очень насыщенная повестка. Предлагаю прекратить дискуссию, и перейти к рассмотрению повестки.
По результатам голосования дальнейшие прения было принято прекратить. Однако депутаты Александр Бурмистров еще какое-то время не были готовы успокоиться и очень бурно спорили. Председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев заявил, что ему придется вынести на голосование вопрос о запрете давать слово Бурмистрову. Последующую ругань он предложил перенести в кулуары.
*признаны Минюстом РФ иностранными агентами