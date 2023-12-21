Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске

Хочу отметить, что кандидаты, связанные с депутатом Госдумы Савельевым, проиграли потому, что наших депутатов не допустили до выборов. Когда моему помощнику вдруг заявили, что он экстремист. Я не была на выборах, я смотрела со стороны. И знаете, что меня зацепило больше всего? Когда председатель УИКа у себя в соцсетях пишет о том, что она помощник Госдумы Савельева. Извинит, это как у нас председатели, которые связаны с кандидатами, вдруг становятся председателями. Всегда у нас разводили таких людей. А тут представители Савельева становятся председателями! Савельев в 2025 году везде расставит своих помощников! Вы этим нам пытаетесь угрожать, когда говорите, что в 2025 году власть захватите. Я бы хотела, чтобы все-таки Избирком разобрался в этой ситуации. На мой взгляд, она не допустима.