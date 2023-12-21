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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Сессия состоялась 21 декабря

Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске

21 декабря 2023, 05:08
Фото: скриншоты трансляции
Сессия состоялась 21 декабря

Новосибирские депутаты заявили о фальсификации на довыборах в горсовет

Во время сессии горсовета новосибирские депутаты вступили в громкую дискуссию о результатах довыборов 15–17 декабря. Некоторые политики заявили о фальсификации результатов, другие заявили, что оппоненты не могут признать поражение. Atas.Info приводит самые яркие высказывания депутатов.

17 декабря завершились довыборы в горсовет Новосибирска на округах №40 и №41. По итогам новыми депутатами стали члены «Единой России» Андронова Анастасия и Александр Быковский. Они заняли места уехавших из России депутатов Хельги Пироговой* и Сергея Бойко*, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.

Во время сессии депутат Александр Бурмистров потребовал обсудить вопрос итогов довыборов. По его словам, результаты сфальсифицированы, на участках не была проведена необходимая работа, а новыми депутатами стали помощники действующего депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который, считает Бурмистров, через политику лоббирует интересы своей строительной компании «Расцветай».

«Твой голос нарисуют»

Александр Бурмистров (КПРФ)

Александр Бурмистров (КПРФ)Александр Бурмистров (КПРФ)
Александр Бурмистров (КПРФ)
Фото: скриншот трансляции

У меня для вас плохие новости. Выборы стали нагло фальсифицироваться. Конкретный самый наглядный пример — округ №40, участок №1818. На нём не дежурили, как это было раньше, ни работники полиции, ни представители Избиркома. Нет понимания, была ли видеозапись, как контролировались сейф-пакеты.

Цифры: кандидат от КПРФ — 64 голоса (13%), кандидат, известный как помощник депутата Госдумы Савельева — 420 голосов (85%). По голосам на данном участке это больше, чем у избранного в сентябре губернатора и суммарно всех его оппонентов, это больше чем у президента РФ Владимира Путина, 68%. Уже большее число избирателей с этого участка поставили подпись, что фактически в период с 15 по 17 декабря, что проголосовали — то есть протокольно одна цифра, а фактически проголосовавших уже больше. Сбор подписей на участке продолжается, и всё больше людей подтверждают, что их обманули. Что это значит? Горизбирком ликвидировали, а вслед за ним и честные выборы. Ночью у любого депутата могут изъять сейф-пакеты с результатами и заменить их, обнулить многолетнюю работу и поддержку избирателей на территории.

Это подрыв доверия в принципе к выборам в городе Новосибирска. Голосуй, не голосуй — получишь то, что нарисуют. Для чего эти провокации в преддверье выборов президента в третьем городе страны? Мы просим администрацию президента, руководство ФСБ, следственного комитета, все компетентные округи, министра региональной политики включиться в ситуации на округе №40. Мы требуем возбуждения уголовных дел, отмены выборы по тем участкам, где выборы явно фальсифицируют, мы требуем уважения к избирателям.

В Новосибирске складывается практика, где можно рисовать результаты. Аннулируется выборная система в Новосибирске. Вопрос касается будущего каждого присутствующего здесь депутата.

(договорить депутат не успел, его микрофон отключили)

 

«Прекратите сопли распускать»

Ирина Беспечная (Единая Россия)

Ирина Беспечная (Единая Россия)Ирина Беспечная (Единая Россия)
Ирина Беспечная (Единая Россия)
Фото: скриншот трансляции

Когда вы наконец поймёте, что, поставив в частном секторе машину, на которой написано «Один голос — три литра», нельзя добиться аномальных результатов. Результат тот, который есть сегодня на избирательных участках — это работа ежемесячная, кропотливая. Наш кандидат во время выборов похудел на 30 кг. Это значит, что она работала 24 на 7. Недостаточно иметь ресурс мэрии Новосибирска. Поэтому примите с достоинством ваш проигрыш уже, вы же мужики. Сделайте работу над ошибками и прекратите эти сопли распускать.

 

«Вызывайте спецназ ФСБ»

Евгений Лебедев (ЛДПР)

Евгений Лебедев (ЛДПР)Евгений Лебедев (ЛДПР)
Евгений Лебедев (ЛДПР)
Фото: скриншот трансляции

Коммунисты-анархисты, что имею вам сказать. Вы в попытках найти ответы на все вопросы задайте себе главный: почему этих поствыборных воплей нет ни у каких других кандидатов. Их нет, потому что все трезво оценивали шансы на победу. Вы в своих листовках, как обычно, всех победили. А когда облажались, начинаете спешно искать виноватых. Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Это далеко не последние выборы, которые вы проиграли. Ближайшие выборы, которые вы проиграете, в 2025 году будут. Дело здесь не в сейф-пакетах. Вы концентрируете внимание не на том абсолютно, уводите внимание в иную плоскость. Пытаетесь оправдаться за свои промахи.

Товарищ Бурмистров, у вас есть наблюдатели. Поставьте вокруг сейфа, пусть стоит. Где ваш коммунист, который ответственен и готов не спать сутки? Вокруг школы ночью поставьте их. Тон задает Александр Бурмистров — опять свел все к «Расцветаю», монополии. У вас другие темы есть? Вызывайте спецназ ФСБ, Ложкина (главный архитектор города — прим. ред.) охранять. Кто его убить собрался? Вы почему эту напыщенность придаете на камеры? Сосредоточьтесь на другом. Идите работайте на избирательном округе. У вас целый мэр 10 лет сидит, город у вас 10 лет. На выборах побеждает тот, кто больше всего мобилизует своих избирателей. Вы мобилизовали меньше всего. Вот и весь ответ.

 

«Избирателям наливали»

Евгений Прохоров (Независимый депутат)

Евгений Прохоров (Независимый депутат)Евгений Прохоров (Независимый депутат)
Евгений Прохоров (Независимый депутат)
Фото: скриншот трансляции

Ну давайте обсудим на сессии все! Как вы выборы покупали, у вас не получилось — стояла машина, разливала избирателям. Обсудим, как Георгий Андреев кидался на председателя УИК, бейджик сорвал. Что же вы про себя молчите? Все рассказывайте.

 

«В 2025 году власть захватят»

Светлана Каверзина (Коалиция Новосибирск)

Светлана Каверзина (Коалиция Новосибирск)Светлана Каверзина (Коалиция Новосибирск)
Светлана Каверзина (Коалиция Новосибирск)
Фото: скриншот трансляции

Хочу отметить, что кандидаты, связанные с депутатом Госдумы Савельевым, проиграли потому, что наших депутатов не допустили до выборов. Когда моему помощнику вдруг заявили, что он экстремист. Я не была на выборах, я смотрела со стороны. И знаете, что меня зацепило больше всего? Когда председатель УИКа у себя в соцсетях пишет о том, что она помощник Госдумы Савельева. Извинит, это как у нас председатели, которые связаны с кандидатами, вдруг становятся председателями. Всегда у нас разводили таких людей. А тут представители Савельева становятся председателями! Савельев в 2025 году везде расставит своих помощников! Вы этим нам пытаетесь угрожать, когда говорите, что в 2025 году власть захватите. Я бы хотела, чтобы все-таки Избирком разобрался в этой ситуации. На мой взгляд, она не допустима.

 

«Новосибирцы не уверены, что их голос может быть защищен»

Георгий Андреев (КПРФ)

Георгий Андреев (КПРФ)Георгий Андреев (КПРФ)
Георгий Андреев (КПРФ)
Фото: скриншот трансляции

Хочу начать с благодарности Евгению Лебедеву. У нас ситуация следующая: математика интересная. Когда вы шли в губернаторы, на этом же участке голосов было получено больше, чем на все округе №40. Если на участке №1818 было получено 36 голосов, то на всем округе — 34 голоса. И вы правильно задаете вопрос, почему же кроме КПРФ больше никто не возмущается. Почему рейтинг партии рухнул на отдельно взятой территории с 9% до 0,64%. Просто-напросто ЛДПР уничтожили.

Кто в политики больше пяти лет знает, что начиная с 00-х годов у нас бывало разное, в том числе вопросы о честности выборов. И тогда мы пришли к тому, что выборы — это действительно не волеизъявление, а результат того, кто как мобилизует избирателей.

Скажу за ситуацию, которую лично я совершил. Я доверился вам, товарищ Клюзов (министр региональной политики — прим. ред.). Лично вам. В данный момент мы сейчас получили фактически то, что ни один житель Новосибирска не может быть уверен, что его голос будет защищен. Я пришел на избирательный участок, и увидел там помощницу Савельева. Я вышел с этого избирательного участка, написал два заявления в полицию и подам сейчас три иска в суд.

 

«Прекратить дискуссию»

Мэр Анатолий Локоть (КПРФ)

Мэр Анатолий Локоть (КПРФ)Мэр Анатолий Локоть (КПРФ)
Мэр Анатолий Локоть (КПРФ)
Фото: скриншот трансляции

Дискуссия приняла характер бессодержательный. Она втягивает все больше новых людей, принимает личностный характер. Обращаюсь к вам как мэр, не как представитель партии. У нас очень насыщенная повестка. Предлагаю прекратить дискуссию, и перейти к рассмотрению повестки.

По результатам голосования дальнейшие прения было принято прекратить. Однако депутаты Александр Бурмистров еще какое-то время не были готовы успокоиться и очень бурно спорили. Председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев заявил, что ему придется вынести на голосование вопрос о запрете давать слово Бурмистрову. Последующую ругань он предложил перенести в кулуары.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами

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#Новосибирск#Выборы#Горсовет#Депутаты#Кпрф#Единая Россия#ЛДПР#Алина Гурицкая#Коалиция Новосибирск
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