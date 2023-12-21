«Как робот»: мать убитой под Новосибирском девушки считает подсудимого невиновным

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как сообщает «КП-Новосибирск», мать считает, что на парня могли оказать давление во время следствия. Именно поэтому подсудимый отказался от своих прежних показаний.
«Показали следственный эксперимент. Причем в кабинете следователя, а не на месте убийства. Следователь до этого спрашивал, что могло быть между ними и я предположила: Настя ударила его по лицу, била. И парень сказал ровно те же самые слова. И говорил, как робот. Возможно, на него давили», — заявила женщина.
Сибирячка считает, что к убийству причастен совсем другой человек. По ее мнению, подруга погибшей Насти позвала девушку провести досуг в незнакомой компании. Именно эти люди якобы и совершили преступление. Однако окончательное решение примет суд.