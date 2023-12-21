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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Подсудимый отказался от прежних показаний

«Как робот»: мать убитой под Новосибирском девушки считает подсудимого невиновным

21 декабря 2023, 06:34
Фото: Midjourney
Подсудимый отказался от прежних показаний

В Новосибирской области мать убитой девушки не верит в виновность подсудимого

Два года назад в райцентре Маслянино жестоко изнасиловали и убили 21-летнюю Анастасию Новоселову. Позже под суд отдали 22-летнего местного жителя. Но мать девушки не верит в его виновность.

Как сообщает «КП-Новосибирск», мать считает, что на парня могли оказать давление во время следствия. Именно поэтому подсудимый отказался от своих прежних показаний.

«Показали следственный эксперимент. Причем в кабинете следователя, а не на месте убийства. Следователь до этого спрашивал, что могло быть между ними и я предположила: Настя ударила его по лицу, била. И парень сказал ровно те же самые слова. И говорил, как робот. Возможно, на него давили», — заявила женщина.

Сибирячка считает, что к убийству причастен совсем другой человек. По ее мнению, подруга погибшей Насти позвала девушку провести досуг в незнакомой компании. Именно эти люди якобы и совершили преступление. Однако окончательное решение примет суд.

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#Происшествия#Новосибирск#Изнасилование#Суд#Убийство#Александр Ляхов
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