Кошки из квартиры-помойки в Новосибирске найдут дом на ярмарке «День Хвоста»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ярмарка-раздача «День Хвоста» проводится в Новосибирске уже в 38-й раз. Волонтеры подчеркивают, что всех животных перед мероприятием обязательно стерилизуют, прививают и чипируют, а отметки заносят в ветпаспортах.
Участниками ярмарки становятся собаки и кошки, спасенные с улицы или из неблагоприятных условий. Например, кошки Клео, Варя и Блестяшка были вывезены волонтерами из квартиры-помойки на улице Выборной, где пожилая мать жила с сыном-инвалидом.
Изначально там было намного больше кошек, но многих удалось раздать. Узницы кошачьего концлагеря долго приходили в норму: привыкали к чистоте, регулярным кормежкам, ласке. Но даже сейчас не про всех из них можно сказать, что они ручные. Так, Варя — метис сфинкса, все еще не до конца оттаяла.
«Она очень умная кошечка, но со своенравным характером. На руках не сидит, напрягается. Возможно, поэтому ей не стоит переезжать в семью с маленькими детьми», — рассказывает куратор троицы Екатерина.
На ярмарке также будут несколько котят-подростков, много взрослых кошек и пять некрупных собак. Взять питомца в дом можно после общения с кураторами и заполнения договора. Поэтому будущим владельцам организаторы рекомендуют брать с собой паспорт, а также переноску под кошку или поводок для собаки.
«Если вы не планируете никого брать, приходите с подарками для подопечных приюта! Или за подарками — на нашей распродаже можно найти много красивых и интересных вещей, а все средства с их продажи пойдут в приют», — подчеркивает организатор «Дня Хвоста» Рихарда Лем.
«День Хвоста» состоится в субботу, 23 декабря, в СТЦ «Мега» на площадке «Место есть 2.0.».