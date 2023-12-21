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Кошкам ищут хозяев

Кошки из квартиры-помойки в Новосибирске найдут дом на ярмарке «День Хвоста»

21 декабря 2023, 09:26
Фото: группа ВКонтакте «День хвоста»
Кошкам ищут хозяев
23 декабря в новосибирском ТЦ «Мега» будут раздавать бездомных кошек и собак из приютов. В числе прочих, волонтеры привезут трех питомцев, которые пережили настоящий ад в антисанитарной квартире, где все было завалено мусором.

Ярмарка-раздача «День Хвоста» проводится в Новосибирске уже в 38-й раз. Волонтеры подчеркивают, что всех животных перед мероприятием обязательно стерилизуют, прививают и чипируют, а отметки заносят в ветпаспортах.

Участниками ярмарки становятся собаки и кошки, спасенные с улицы или из неблагоприятных условий. Например, кошки Клео, Варя и Блестяшка были вывезены волонтерами из квартиры-помойки на улице Выборной, где пожилая мать жила с сыном-инвалидом.

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Изначально там было намного больше кошек, но многих удалось раздать. Узницы кошачьего концлагеря долго приходили в норму: привыкали к чистоте, регулярным кормежкам, ласке. Но даже сейчас не про всех из них можно сказать, что они ручные. Так, Варя — метис сфинкса, все еще не до конца оттаяла.

«Она очень умная кошечка, но со своенравным характером. На руках не сидит, напрягается. Возможно, поэтому ей не стоит переезжать в семью с маленькими детьми», — рассказывает куратор троицы Екатерина.

На ярмарке также будут несколько котят-подростков, много взрослых кошек и пять некрупных собак. Взять питомца в дом можно после общения с кураторами и заполнения договора. Поэтому будущим владельцам организаторы рекомендуют брать с собой паспорт, а также переноску под кошку или поводок для собаки.

«Если вы не планируете никого брать, приходите с подарками для подопечных приюта! Или за подарками — на нашей распродаже можно найти много красивых и интересных вещей, а все средства с их продажи пойдут в приют», — подчеркивает организатор «Дня Хвоста» Рихарда Лем.

«День Хвоста» состоится в субботу, 23 декабря, в СТЦ «Мега» на площадке «Место есть 2.0.».

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#Общество#Новосибирск#Животные#Кошка#Эмилия Губарева
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