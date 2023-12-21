Кошки из квартиры-помойки в Новосибирске найдут дом на ярмарке «День Хвоста»

Изначально там было намного больше кошек, но многих удалось раздать. Узницы кошачьего концлагеря долго приходили в норму: привыкали к чистоте, регулярным кормежкам, ласке. Но даже сейчас не про всех из них можно сказать, что они ручные. Так, Варя — метис сфинкса, все еще не до конца оттаяла.