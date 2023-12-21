Лауреатом национальной премии за продвижение маркетплейсов в России стал Модульбанк

Поддержка финансовых институтов играет немаловажную роль для роста и развития электронных торговых площадок. Российские банки стали активнее приходить на помощь маркетплейсам. За поддержку работы таких платформ даже вручили национальную премию. В 2023 году Модульбанк получил всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS. Таким образом, его официально признали лучшим банком для селлеров на маркетплейсах. Банк учрежден в 2014 году. Его клиенты — субъекты малого и среднего бизнеса. В последние несколько лет он развивается как предпринимательский хаб. Глава правления Модульбанка Павел Семенов на церемонии вручения премии отметил, что признание со стороны профессионального сообщества дает банку силы для движения вперед в рамках выбранной нишевой стратегии. Выпускаемые сегодня продукты и сервисы банка будут влиять на рынок.