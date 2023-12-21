Лауреатом национальной премии за продвижение маркетплейсов в России стал Модульбанк

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Маркетплейсы занимают важное место в современной экономике. Такие платформы упрощают торговлю и повышают доступность товаров и услуг для широкой аудитории. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал электронных торговых площадок, требуется ряд определенных шагов, пишет gorod55.ru.
Обратим внимание, что основу доверия к маркетплейсам составляет защита прав и интересов продавцов и покупателей. Обеспечение безопасности платформы — главная задача разработчиков. Важно регулярно проводить мониторинг профилей и товаров, чтобы убрать из продажи поддельные товары и не допустить мошенничества. Также нужно разработать четкую политику возврата и решения споров. Пользовательский опыт в целом также представляет важность. Он базируется на удобстве использования платформы с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы внедрить улучшения, нужна обратная связь. Помимо этого, интернет-магазины должны постоянно работать над расширением своего ассортимента и применять новые эффективные маркетинговые стратегии для продвижения на рынке.
Поддержка финансовых институтов играет немаловажную роль для роста и развития электронных торговых площадок. Российские банки стали активнее приходить на помощь маркетплейсам. За поддержку работы таких платформ даже вручили национальную премию. В 2023 году Модульбанк получил всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS. Таким образом, его официально признали лучшим банком для селлеров на маркетплейсах. Банк учрежден в 2014 году. Его клиенты — субъекты малого и среднего бизнеса. В последние несколько лет он развивается как предпринимательский хаб. Глава правления Модульбанка Павел Семенов на церемонии вручения премии отметил, что признание со стороны профессионального сообщества дает банку силы для движения вперед в рамках выбранной нишевой стратегии. Выпускаемые сегодня продукты и сервисы банка будут влиять на рынок.
Новый сервис для работы с торговой выручкой Модульбанк запустил в 2023 году — это Маркет Карта. В числе других его финансовых услуг — предоставление клиентам возможности расчета с контрагентами в иностранной валюте. Стоит отметить, что продавцы могут выводить свою прибыль с маркетплейсов на личные счета без каких-либо ограничений и комиссии. За каждым магазином банк закрепляет персонального менеджера. Среди нефинансовых сервисов банка интерес представляют торговая аналитика и опыт управления магазинами.
Взаимодействие банков и интернет-магазинов взаимовыгодно, а комбинирование возможностей электронных торговых площадок и финансового опыта банков создает новые горизонты для развития и совершенствования в России электронной торговли в интересах граждан.