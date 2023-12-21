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О пострадавших информации нет

Маршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области

21 декабря 2023, 05:36
Фото: ГУ МЧС по НСО
О пострадавших информации нет
В Новосибирской области произошло ДТП, в котором столкнулись маршрутка, автобус и фура. Об этом сообщили в МЧС.

Столкновение маршрутки с автобусом и фурой произошло утром 21 декабря в Болотнинском районе. Автомобили врезались на трассе Р-255 «Сибирь».

Маршрутка №73, которая перевозила пять пассажиров, столкнулась с автобусом, в котором не было пассажиров, а затем с фурой. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Из-за происшествия на дороге было организовано реверсивное движение.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#МЧС#Автобус#Маршрутка#Пострадавшие#Эмилия Губарева#Фура#Пассажиры
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