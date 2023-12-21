Маршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Столкновение маршрутки с автобусом и фурой произошло утром 21 декабря в Болотнинском районе. Автомобили врезались на трассе Р-255 «Сибирь».
Маршрутка №73, которая перевозила пять пассажиров, столкнулась с автобусом, в котором не было пассажиров, а затем с фурой. Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Из-за происшествия на дороге было организовано реверсивное движение.