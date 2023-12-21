Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске

Григорий Лепс готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей в течение одного часа. При этом заменять слова в песнях (например «самый лучший шеф…заходил вчера» — увы, нельзя. А вот видео- и фотосъемка будет доступна без ограничений.