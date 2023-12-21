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Звезды просят несколько млн рублей

Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске

21 декабря 2023, 02:26
Фото: 1MI
Звезды просят несколько млн рублей
В предстоящие новогодние корпоративы в Новосибирск можно пригласить известных артистов. Однако, стоимость их выступлений обойдется организаторам «в копеечку».

Григорий Лепс готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей в течение одного часа. При этом заменять слова в песнях (например «самый лучший шеф…заходил вчера» — увы, нельзя. А вот видео- и фотосъемка будет доступна без ограничений.

Группа «Руки вверх» уже запланировала свое расписание на полгода вперед. За выступление во время майских праздников поп-легенда 90-х просит 12 млн рублей.

Также доступны корпоративы с участием Лолиты. Стоимость ее выступления начинается от 6 млн рублей, с дополнительными расходами на авиаперелет для двоих в бизнес-классе и для девяти человек в эконом-классе, пишет КП-Новосибирск.

Певец Шаман готов выступить на корпоративе за 15 млн рублей. А вот на свой концерт в Новосибирске он так и не приехал.

Самым доступным вариантом будет Ольга Бузова. За ее выступление запрашивается 2,5 млн рублей, а также есть возможность пригласить ее как ведущую праздника. 4,5 часа работы в этой роли обойдутся всего в 4,5 млн рублей.

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