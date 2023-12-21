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Уроженец Новосибирска Шура не собирается смотреть «Слово пацана»

«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»

21 декабря 2023, 09:03
Фото: ВК / Шура (Александр Медведев) — Официальная группа
Уроженец Новосибирска Шура не собирается смотреть «Слово пацана»

Уроженец Новосибирска Шура высказал свое мнение о сериале «Слово пацана»

21 декабря выйдет финальная серия неоднозначной ленты «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященной «казанскому феномену» молодежных банд. Сериал уже не раз упрекали в романтизации криминала. Своим мнением о «Слове пацана» поделился уроженец Новосибирска, певец Александр Медведев (Шура).

В разговоре с Сиб.фм артист заявил, что девяностые годы были очень тревожным временем и поэтому он вряд ли когда-нибудь посмотрит сериал.

«Я не смотрел. Если честно, не уверен, что хочу. В этих варварских разборках погибло много моих друзей», — рассказал Шура.
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При этом Шура подтвердил, что взаимоотношения, описанные в «Слове пацана», действительно имели место. «Пацан сказал — пацан сделал. Даже если нужно убить человека. Новосибирск тоже был беспокойным городом», — отметил артист.

По мнению Александра Медведева, романтизировать то время подросткам не стоит, так как их сознание еще не сформировано и многие вещи могут пониматься неправильно. «Если бы у меня были дети, до 18 лет сериал был бы под запретом», — подчеркнул Шура.

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