«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В разговоре с Сиб.фм артист заявил, что девяностые годы были очень тревожным временем и поэтому он вряд ли когда-нибудь посмотрит сериал.
«Я не смотрел. Если честно, не уверен, что хочу. В этих варварских разборках погибло много моих друзей», — рассказал Шура.
При этом Шура подтвердил, что взаимоотношения, описанные в «Слове пацана», действительно имели место. «Пацан сказал — пацан сделал. Даже если нужно убить человека. Новосибирск тоже был беспокойным городом», — отметил артист.
По мнению Александра Медведева, романтизировать то время подросткам не стоит, так как их сознание еще не сформировано и многие вещи могут пониматься неправильно. «Если бы у меня были дети, до 18 лет сериал был бы под запретом», — подчеркнул Шура.