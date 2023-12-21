Новосибирские села вблизи будущего мусороперерабатывающего комплекса получат развитие

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Правительство Новосибирской области подготовило масштабные планы по развитию инфраструктуры в Раздольненском, Плотниковском и Верх-Тулинском сельсоветах. Дорожные карты реализовывали по инициативе глав населенных пунктов.
«В течение 2023 года шла работа с главами и депутатами сельсоветов по развитию инфраструктуры населенных пунктов, вблизи которых планируется размещение комплексов по переработке отходов. Мы обещали, что строительство комплексов потянет за собой развитие этих территорий, так и будет. Планы мероприятий по Раздольненскому и Плотниковскому сельсоветам уже подписаны Губернатором, план по Верх-Туле находится на согласовании и в скором времени также будет утвержден», — рассказал заместитель губернатора Сергей Сёмка.
20 ноября главой региона Андреем Травниковым был подписан план по социально-экономическому развитию сельсоветов. В него вошел ряд мер, реализация которых запланирована вплоть до 2026 года. Предполагается, что будет в Плотниково и Жеребцово будет произведен комплексный ремонт дорог. Также в Плотниково и Раздольном проведут реконструкцию системы водоотведения, а в Жеребцово построят водозаборную скважину. Пройдет газификация сел Гусиный брод и Жеребцово. В последнем также появится новая школа и детский сад.
На согласовании в министерстве ЖКХ региона находится план мероприятий по развитию Верх-Тулинского сельсовета. В приоритете — возвести новую инженерную инфраструктуру. Утвердить программу собираются в первом квартале 2024 года.
Сейчас в Верх-Туле и прилегающих населенных пунктах ведется строительство новой подстанции ПС 110 кВ «Залив», что позволит улучшить систему электроснабжения. Также идет строительство централизованной системы водоотведения стоимостью 950 млн рублей, что в дальнейшем позволит обеспечить стабильное возведение жилья.
Мусоросортировочный комплекс «Левобережный» планируют разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета, аналогичный комплекс «Правобережный» появится в Раздольненском сельсовете. Комплексы будут оснащены передовыми технологиями, которые обеспечат переработку 78% отходов на «Левобережном» КПО и 82% отходов — на «Правобережном».