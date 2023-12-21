atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Территории будут комплексно развивать

Новосибирские села вблизи будущего мусороперерабатывающего комплекса получат развитие

21 декабря 2023, 06:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Территории будут комплексно развивать

Правительство вложится в территории вблизи будущего комплекса по переработке ТКО

Несколько населенных пунктов в Новосибирской области получат свое развитие с учетом размещения комплекса по переработке отходов. В селах отремонтирую дороги, построят школы и детсады. Также по решению правительства региона будет реконструирована система водоотведения.

Правительство Новосибирской области подготовило масштабные планы по развитию инфраструктуры в Раздольненском, Плотниковском и Верх-Тулинском сельсоветах. Дорожные карты реализовывали по инициативе глав населенных пунктов.

«В течение 2023 года шла работа с главами и депутатами сельсоветов по развитию инфраструктуры населенных пунктов, вблизи которых планируется размещение комплексов по переработке отходов. Мы обещали, что строительство комплексов потянет за собой развитие этих территорий, так и будет. Планы мероприятий по Раздольненскому и Плотниковскому сельсоветам уже подписаны Губернатором, план по Верх-Туле находится на согласовании и в скором времени также будет утвержден», — рассказал заместитель губернатора Сергей Сёмка.

20 ноября главой региона Андреем Травниковым был подписан план по социально-экономическому развитию сельсоветов. В него вошел ряд мер, реализация которых запланирована вплоть до 2026 года. Предполагается, что будет в Плотниково и Жеребцово будет произведен комплексный ремонт дорог. Также в Плотниково и Раздольном проведут реконструкцию системы водоотведения, а в Жеребцово построят водозаборную скважину. Пройдет газификация сел Гусиный брод и Жеребцово. В последнем также появится новая школа и детский сад.

На согласовании в министерстве ЖКХ региона находится план мероприятий по развитию Верх-Тулинского сельсовета. В приоритете — возвести новую инженерную инфраструктуру. Утвердить программу собираются в первом квартале 2024 года.

Сейчас в Верх-Туле и прилегающих населенных пунктах ведется строительство новой подстанции ПС 110 кВ «Залив», что позволит улучшить систему электроснабжения. Также идет строительство централизованной системы водоотведения стоимостью 950 млн рублей, что в дальнейшем позволит обеспечить стабильное возведение жилья.

Мусоросортировочный комплекс «Левобережный» планируют разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета, аналогичный комплекс «Правобережный» появится в Раздольненском сельсовете. Комплексы будут оснащены передовыми технологиями, которые обеспечат переработку 78% отходов на «Левобережном» КПО и 82% отходов — на «Правобережном».

Читайте также:
Главное из итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова в 2023 годуСтроителей нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске раскритиковал Андрей ТравниковКадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников
#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Газификация#Андрей Травников#Школы#Детский сад#Развитие#Инфраструктура#Алина Гурицкая#Мусороперерабатывающий комплекс
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска
Сегодня, 02:42
Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи
Сегодня, 04:39