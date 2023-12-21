Новосибирские села вблизи будущего мусороперерабатывающего комплекса получат развитие

20 ноября главой региона Андреем Травниковым был подписан план по социально-экономическому развитию сельсоветов. В него вошел ряд мер, реализация которых запланирована вплоть до 2026 года. Предполагается, что будет в Плотниково и Жеребцово будет произведен комплексный ремонт дорог. Также в Плотниково и Раздольном проведут реконструкцию системы водоотведения, а в Жеребцово построят водозаборную скважину. Пройдет газификация сел Гусиный брод и Жеребцово. В последнем также появится новая школа и детский сад.