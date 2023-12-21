Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, семьи с детьми могут подать заявление до конца декабря 2023 года. Единое пособие назначается на двенадцать месяцев, после которого выплаты прекращаются. Поэтому о получении денежных средств стоит позаботиться заранее.
При продлении пособия, как и при первичном назначении, специалисты СФР проверят доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. При этом такая проверка пройдет незаметно, поскольку Фонд самостоятельно получит необходимые сведения.
Напомним, что новосибирские пенсионеры не будут платить банковскую комиссию за услуги ЖКХ.