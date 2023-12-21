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Семьи могут получить Единое пособие уже в начале 2024 года

Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться

21 декабря 2023, 08:16
Фото: Midjourney
Семьи могут получить Единое пособие уже в начале 2024 года

В Новосибирской области семьи могут оформить Единое пособие до конца года

Новосибирские семьи, имеющие право на Единое пособие, могут получить его уже в начале 2024 года. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд.

Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, семьи с детьми могут подать заявление до конца декабря 2023 года. Единое пособие назначается на двенадцать месяцев, после которого выплаты прекращаются. Поэтому о получении денежных средств стоит позаботиться заранее.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, специалисты СФР проверят доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. При этом такая проверка пройдет незаметно, поскольку Фонд самостоятельно получит необходимые сведения.

Напомним, что новосибирские пенсионеры не будут платить банковскую комиссию за услуги ЖКХ.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Дети#Выплаты#Пособие#Семьи#Александр Ляхов#СФР
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