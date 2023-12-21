Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться

Как сообщили в отделении СФР по Новосибирской области, семьи с детьми могут подать заявление до конца декабря 2023 года. Единое пособие назначается на двенадцать месяцев, после которого выплаты прекращаются. Поэтому о получении денежных средств стоит позаботиться заранее.