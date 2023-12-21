Новосибирский академик Асеев просит об отсрочке полумиллионного штрафа

Ученого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он пользовался служебным положением и сделал дорогой ремонт силами СО РАН ведомственного коттеджа, который в дальнейшем по подложным документам через суд оформил на свою дочь. Асеева приговорили к 4 года условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.