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Об отсрочке уплаты штрафа просит Асеев

Новосибирский академик Асеев просит об отсрочке полумиллионного штрафа

21 декабря 2023, 04:08
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Об отсрочке уплаты штрафа просит Асеев
В Советском районном суде Новосибирска поступило прошение от бывшего председателя СО РАН Александра Асеева о временной отсрочке уплаты штрафа, который был назначен ему приговором суда 14 июня 2023 года.

Ученого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он пользовался служебным положением и сделал дорогой ремонт силами СО РАН ведомственного коттеджа, который в дальнейшем по подложным документам через суд оформил на свою дочь. Асеева приговорили к 4 года условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Асеев просит суд отложить платеж штрафа, так как у него нет достаточных средств для его полной оплаты. Все его имущество было арестовано в ходе предварительного расследования по уголовному делу, что лишает его возможности продать его и погасить штраф.

Кроме того, у него также есть другие значительные финансовые обязательства, которые не позволяют ему оплатить штраф в установленный срок. Судебное заседание по этому делу назначено на 17 января 2024 года.

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#Общество#Новосибирск#Уголовное дело#Приговор#Штраф#Эмилия Губарева#Александр Асеев
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