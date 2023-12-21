Новосибирский академик Асеев просит об отсрочке полумиллионного штрафа

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Ученого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он пользовался служебным положением и сделал дорогой ремонт силами СО РАН ведомственного коттеджа, который в дальнейшем по подложным документам через суд оформил на свою дочь. Асеева приговорили к 4 года условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Асеев просит суд отложить платеж штрафа, так как у него нет достаточных средств для его полной оплаты. Все его имущество было арестовано в ходе предварительного расследования по уголовному делу, что лишает его возможности продать его и погасить штраф.
Кроме того, у него также есть другие значительные финансовые обязательства, которые не позволяют ему оплатить штраф в установленный срок. Судебное заседание по этому делу назначено на 17 января 2024 года.