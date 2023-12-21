Новосибирцы спасли кота с обмороженными лапами, который бросился под колеса машин

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Новосибирске на улице спасли замерзшего кота, который неожиданно решил броситься под колеса машины. Его заметили неравнодушные горожане. Он был истощенный и с обмороженными лапами. Очевидцы думают, что животное просто заблудилось и выбежало на дорогу от безысходности.
Новосибирцы приютили кота к себе: его кормят, возят в больницу. Постепенно он начинает набирать вес. Вопрос с лапами ветеринары еще решают: у него может развиться гангрена.
Пока найденный кот живет в офисе у женщины, которая его обнаружила. Она беспокоится, что хозяева ищут его, сообщает «КП-Новосибирск».