Новосибирцы спасли кота с обмороженными лапами, который бросился под колеса машин

В Новосибирске на улице спасли замерзшего кота, который неожиданно решил броситься под колеса машины. Его заметили неравнодушные горожане. Он был истощенный и с обмороженными лапами. Очевидцы думают, что животное просто заблудилось и выбежало на дорогу от безысходности.