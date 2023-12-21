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Published Сегодня, 06:53

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Котик выжил

Новосибирцы спасли кота с обмороженными лапами, который бросился под колеса машин

21 декабря 2023, 06:53
Фото: Midjourney
Котик выжил
Обмороженного кота, который бросился под колеса автомобиля в Новосибирске, спасли неравнодушные жители города.

В Новосибирске на улице спасли замерзшего кота, который неожиданно решил броситься под колеса машины. Его заметили неравнодушные горожане. Он был истощенный и с обмороженными лапами. Очевидцы думают, что животное просто заблудилось и выбежало на дорогу от безысходности.

Новосибирцы приютили кота к себе: его кормят, возят в больницу. Постепенно он начинает набирать вес. Вопрос с лапами ветеринары еще решают: у него может развиться гангрена.

Пока найденный кот живет в офисе у женщины, которая его обнаружила. Она беспокоится, что хозяева ищут его, сообщает «КП-Новосибирск».

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#Новосибирск#Животные#Спасение#Эмилия Губарева#Кот#Холод#Обморожение
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